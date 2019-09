Joker: 8 minutos de ovação no Festival de Veneza e muitos elogios da crítica

É um dos mais famosos vilões do cinema, mas a história da sua "transformação" ainda estava por contar. Joker, o palhaço sinistro que aterroriza a cidade de Gotham, tem agora direito ao seu próprio filme. A estreia em Portugal está marcada para a primeira quinta-feira de outubro, dia 3. Entretanto, a obra foi já apresentada aos críticos no Festival Internacional de Cinema de Veneza e, ao longo de oito minutos, a plateia aplaudiu, de pé, o trabalho do cineasta Todd Phillips.

No site Rotten Tomatoes, que junta as opiniões dos mais conceituados críticos de cinema e televisão, o filme tem uma pontuação de 88%, com base em 34 avaliações. Estas são algumas das positivas que se dirigem não só ao mérito do realizador, como também à prestação de Joaquin Phoenix como personagem principal:

“Esta é uma visão verdadeiramente assustadora do capitalismo atual - sem dúvida o melhor filme de terror social desde Get Out - e Joaquin Phoenix é magnético no filme.” Philip De Semlyen,Time Out.

“Tendo roubado descaradamente os filmes de Scorsese, Phillips transforma os ingredientes roubados em algo novo, de tal modo que o que começou como uma alegre sessão de cosplay tornou-se progressivamente mais perigoso - e de alguma forma mais relevante também.” Xan Brooks, The Guardian.

“Joker fala sobre a mitologia do Batman, embora, de certa forma, esse seja o aspeto menos interessante do filme – principalmente quando se vê Phoenix no seu melhor.” James Mottram, South China Morning Post.

Mas entre os comentários, também existem alguns negativos:

“Phillips pode querer que pensemos que nos está a dar um filme sobre o vazio da nossa cultura, mas, na verdade, eestá apenas a oferecer-nos um excelente exemplo desse vazio.” Stephanie Zacharek, Time.

“Se tirarmos deste filme o Joker e a sua história de quase 80 anos como um ícone cultural, bem como todas as homenagens aos filmes dos anos 1970, não resta muito a não ser a performance de Phoenix.” Alonso Duralde, The Wrap.

