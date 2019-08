Homem do Alabama que cumpriu 36 anos de uma pena de prisão perpétua por roubar 50 dólares vai finalmente ser libertado 

Estávamos em 1983. Alvin era um jovem na casa dos 20 anos e acabara de roubar 50 dólares e 75 cêntimos numa padaria do Alabama – o equivalente hoje, feitas as contas, a qualquer coisa como 115 euros. Não era a primeira vez e o homem já tinha uma pena suspensa de três anos por outras três acusações de roubo, em 1979. A quarta condenação seria aquele assalto à padaria.

Apesar de ter usado apenas uma faca e não ter provocado ferimentos a ninguém, a justiça americana foi implacável: à luz da “Lei das três greves” - legislação que apoiava penas maiores para quem reincidisse no crime - uma quarta vez significava que tinha de ser condenado a uma prisão perpétua. Agora, 36 anos depois, o homem de 58 anos está finalmente livre, depois de um juiz ter finalmente decretado a sua liberdade. Amigos e familiares não conseguiram conter as lágrimas – de contentamento: “Estamos a chorar porque esperamos por isto há mais de 20 anos”, disse à imprensa uma sua sobrinha, Patrícia Jones, citada pelo The Guardian.

Kennard, presente a tribunal de algemas e um uniforme às riscas vermelhas e brancas, disse apenas ao juiz que, como já trabalhara em carpintaria e construção, tenciona tornar-se carpinteiro. “Diz que quer ter um emprego para se sustentar e nós, obviamente, vamos apoiá-lo”, acrescentou a mesma sobrinha.

Já a advogada que, finalmente, conseguiu a liberdade para Kennard fez questão de assinalar o comportamento irrepreensível do seu cliente, ao longo de todos estes anos. “O que é extraordinário no senhor Kennard é que, ao convencer-se que ficaria na prisão para o resto da vida, mudou realmente a sua vida. E agora está muito impressionado com esta oportunidade”, frisou a causídica, Carla Crowder - antes de recordar as centenas de prisioneiros em situações semelhantes ainda presos porque não têm advogados. “É incrivelmente injusto que haja centenas de pessoas a cumprir penas a vida inteira por crimes não violentos".

