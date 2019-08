Comediante Dave Chappelle criticado depois de dizer não acreditar nas vítimas no caso de Michael Jackson

O jornal The Guadian escreve que as piadas de Chappelle pareciam ter sido feitas de propósito para gerar as críticas que geraram e quem tiver oportunidade de as ouvir é muito provável que partilhe a opinião. O seu mais recente especial de stand-up aborda as alegações de agressão sexual contra Michael Jackson, o “rei da pop” que morreu em 2009. O músico foi o protagonista de um documentário da HBO e da Channel 4, chamado Leaving Neverland, e que expunha os testemunhos das alegadas vítimas.

No polémico espetáculo, Dave Chapelle começa por alertar que o que vai dizer é “algo que não está autorizado a dizer” e que é até conhecido por, em vários casos, tender a culpar as vítimas: "Se alguém chegar ao pé de mim e disser 'Dave, Dave, o Chris Brown acabou de agredir a Rihanna!', Eu diria 'Bem, o que é que ela lhe fez?' - ‘Dave! o Michael Jackson estava a abusar crianças!’ ‘Bem, como é que as crianças estavam vestidas na altura?".

"Mas sabem que mais, mesmo se ele o fez ... é o Michael Jackson. Eu sei que mais da metade das pessoas nesta sala foram molestadas em algum momento nas suas vidas. Mas não nenhuma foi pelo Michael Jackson, não é?” acrescentou.

Dois protagonistas do documentário, Wade Robson e James Safechuck, já responderam ás provocações do comediante: "Ele pode dizer o que quiser. Isso revela-o a ele, não a nós”. O advogado de Robson disse ainda que "é lamentável que ele [Dave Chappelle] tenha escolhido usar a sua plataforma para envergonhar vítimas de abuso sexual e espalhar sua ignorância sobre o abuso sexual e a forma como é perpetuado nas crianças, apenas numa tentativa de ressuscitar a sua carreira".

Dave Chappelle parece ter previsto as críticas pois, antes do documentário ter sido lançado na Netfliz, o comediante revelou que estava farto deste tipo de reações às suas piadas: "É por isso que eu não faço sempre comédia (...) Esta é a pior altura para ser uma celebridade. Não importa aquilo que eu digo. E se está em casa a ver esta porcaria no Netflix, lembre-se, foi você clicou no meu rosto. É a época de caça às celebridades. Eu não acho que não fiz nada de errado, mas vamos ver”.

