O que arde mais? A Amazónia, o Congo ou Angola?

A Amazónia é a maior floresta tropical do planeta, e a segunda é a da Bacia do Congo. Ambas absorvem quantidades imensas de dióxido de carbono, o que é essencial para minimizar as alterações climáticas.

Mas, apesar de todas as atenções que tem recebido, a Amazónia não está em primeiro lugar no número de incêndios. Na passada sexta-feira, 23, a Bloomberg, agência de notícias americana, apresentou dados do satélite MODIS, da NASA, analisados pela Weather Source, que indicavam que durante um período de 48 horas, mais de seis mil fogos estavam ativos em Angola, somados a outros três mil que se situavam na República Democrática do Congo. Na mesma altura, pouco mais de dois mil fogos decorriam no Brasil.

Por sua vez, também a Global Forest Watch Fires, um site online que monitoriza as florestas, fogos e alerta de incêndios a nível global, com informação quase em tempo real, demonstra as mesmas posições na tabela. No período compreendido entre 19 e 26 de Agosto, foram registados em Angola cerca de 135 mil alertas de fogos, 104 mil na República Democrática do Congo e 88 mil no Brasil.

João Melo, ministro angolano de Comunicação Social, criticou, no Twitter, a comparação feita pela agência: “O artigo atribuído à Bloomberg afirmando, com base em fotos da NASA, que há mais fogos em Angola, Congo e outros países do centro-sul de África do que na Amazónia, é um completo nonsense [absurdo]. Como comparar queimadas, tradicionais nesta região, com o incêndio da maior floresta do mundo?”. Já noutro tweet acrescentou: “As queimadas em África, incluindo, obviamente, Angola, são um problema, que precisa de ser resolvido. Mas confundir fotos de capim a arder na nossa região com incêndios massivos em florestas é brincadeira. E misturar isso com politiquice barata é pior ainda. Lamentável”. João Melo refere ainda, numa resposta a um tweet, que “o governo está a tomar medidas para enfrentar esses problemas. Mas resolvê-los leva tempo”.

Também em resposta à notícia da Bloomberg, o Ministério do Ambiente angolano lançou, esta segunda-feira, 26, um comunicado de imprensa sobre as queimadas, no qual se pode ler, que as imagens do satélite MODIS da NASA, “se utilizadas apenas como estatísticas (número de casos) podem levar a uma dramatização da situação, e desinformar os maus incautos, pois as informações que ele fornece carecem sempre de validação in situ”. O comunicado explica que “nesta época do ano, em várias regiões do nosso país, estão a acontecer queimadas que as populações camponesas empregam na fase de preparação das terras para o cultivo, dado o aproximar da estação das chuvas, prática que, apesar de não ser a mais aconselhável, é usual”. Ainda no final do documento, o Ministério do Ambiente agradece a preocupação com a proteção das florestas e reconhece que é preciso “intervir com eficácia na prevenção de queimadas, e assegura que apesar de exigir uma intervenção eficiente, a situação das queimadas no nosso país está longe de assumir proporções incontroláveis, como se tentou induzir”.

Por outro lado, o facto de nenhum líder político ter dado atenção aos incêndios em África, comparando com a Amazónia, gerou uma onda de revolta no Twitter. O presidente francês anunciou esta esta segunda-feira que na Cimeira do G7, em França, as potências industriais tinham acordado em desbloquear cerca de €20 milhões para ajudar no combate às chamas da Amazónia. Ainda no mesmo dia, Emmanuel Macron acabou por demonstrar, no Twitter, a sua preocupação pelos fogos no continente africano: “A floresta também está a ser queimada em África”. E revelou ainda que estava a ser considerada a possibilidade de se lançar uma iniciativa semelhante à que se acabou de anunciar para a Amazónia.

A causa dos fogos que decorrem em África é clara e o problema já não é uma novidade. Durante a época seca, os agricultores utilizam a técnica “corte e queima” nos terrenos para limpar a terra e posteriormente utilizá-la para atividade agrícola. Apesar de os especialistas alertarem para a possibilidade das consequências dos fogos, como a desflorestação, erosão do solo e a perda da biodiversidade, esta é a maneira mais barata e a mais vantajosa, na medida em que mata as doenças e as cinzas fornecem nutrientes para as próximas plantações.

Segundo o jornal britânico The Sun, na República Democrática do Congo apenas 9% da população tem acesso a eletricidade e muitas pessoas utilizam a madeira como energia e para cozinhar. O presidente da República Democrática do Congo alerta para o facto de as florestas tropicais estarem ameaçadas, se o país não melhor a sua capacidade hidroelétrica.

