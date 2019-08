Há uma rocha do tamanho de Manhattan a navegar em direção à Austrália e isso é uma boa notícia

A CNN escreve que a pedra tem o tamanho do distrito de Manhattan, que pertence à cidade de Nova Iorque. Assim sendo, são quase 60 quilómetros quadrados de rocha vulcânica a flutuar no oceano Pacífico, em direção à costa australiana. A rocha, repleta de buracos e cavidades, flutua como um icebergue, com cerca de 90% debaixo de água e 10% acima.

Nos buracos e cavidades, acredita-se que viajam um número animador de espécies marinhas, como corais e caranguejos. Algo que pode ajudar com a recuperar os corais da Grande Barreira de Coral, situado a nordeste da Austrália, ao longo da costa de Queensland. Nos últimos anos, várias espécies foram mortas fruto das alterações climáticas. Os cientistas apontam a data da chegada para daqui a 7 ou 10 meses.

Dias depois da primeira identificação, um grupo de pescadores voltou a encontrá-lo no mar, e descreveu-o em entrevista à CNN. "Foi muito estranho, na verdade", disse Larissa Hoult. "O oceano inteiro era fosco [sem brilho] - não conseguíamos ver o reflexo da lua na água. As rochas estavam a fechar-se à nossa volta”. O tamanho da rocha era tão grande que chegou a assustar os tripulantes: "Foi um mistério, não sabíamos o quão profundo era, se estávamos a navegar sobre um vulcão que podia estar ativo naquele momento".

Citado pela CNN, Scott Bryan, professor da Universidade de Tecnologia de Queensland, especializado em geologia e geoquímica, disse que a “jangada de pedra” está a delocar-se a uma velocidade de 10 a 30 quilómetros por dia. A velocidade e direção são em grande parte resultado de correntes marítimas, das ondas e do vento.

Explica ainda que situações como esta acontecem a cada cinco anos e envolvem milhões de rochas que podem assumir os mais variados tamanhos. Apesar dos efeitos positivos que se esperam, Bryan alerta também para o risco de a mesma trazer espécies invasoras para a região.

"Cada pedaço de pedra é um veículo para que algo se agarre, cresça e seja transportado pelo oceano (…) Teremos milhões a biliões de indivíduos de dezenas de espécies diferentes, todos a chegar em massa ao longo do nosso litoral, todos saudáveis e à procura de um novo lar." conclui Bryan.

