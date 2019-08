Uma aranha venenosa foi removida da orelha de uma mulher, nos EUA

Na manhã da passada terça-feira, dia 20, Susie Torres, residente de Kansas City, em Missouri, EUA, acordou com uma sensação de “como quando vamos nadar” e assumiu que água teria inexplicavelmente entrado durante a noite para o seu ouvido esquerdo.

Quando foi ao médico, a profissional que examinou o seu ouvido “fugiu e disse ‘vou buscar mais pessoas’”, contou Torres à estação televisiva local KSHB-TV . “Depois disse, ‘acho que tem um inseto aí dentro’”.

E tinha mesmo – uma Loxosceles reclusa, mais conhecida por aranha-violinista ou aranha-castanha-reclusa, com cerca de um centímetro de comprimento, alojou-se no seu ouvido durante a noite. Segundo a Organização Mundial de Saúde , esta aranha é venenosa e, embora em situações normais não costume picar humanos, quando se sentem encurraladas picam e podem causar a necrose dos tecidos. “As mordidas de Loxosceles são frequentemente infligidas dentro de casa, enquanto as pessoas se vestem ou caso se rocem contra paredes ou cortinas”, acrescenta.

Contudo, Torres teve sorte. A aranha não chegou a mordê-la e foi retirada com sucesso, sem necessitar de cirurgia. Após o incidente, contou que passou a dormir com algodão nos ouvidos. "Tenho muito medo de aranhas”, explica.

De acordo com a agência americana Centers for Disease Control and Prevention , a aranha violinista pode ser encontrada no sul e sudoeste americano e é normalmente encontrada em locais “com áreas secas, abrigadas e isoladas, tal como debaixo de estruturas, troncos ou em montes de pedras ou folhas. Se uma aranha-castanha-reclusa vagueia para dentro de casa, poderá ser encontrada em armários, sapatos ou sótãos escuros”.

Não é a primeira vez que é relatada uma mordida de aranha-violinista em humanos. Em 2015, um homem britânico de 40 anos foi alegadamente mordido num voo entre o Qatar e a África do Sul e ficou com a perna "a rebentar”. Também em 2018, um homem contou ao The Guardian como quase perdeu um braço após a mordida de uma destas aranhas escondida numa taça de fruta.

