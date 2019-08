Amazónia: o que está a acontecer e o que está a ser feito?

Há pelo menos três semanas que a Amazónia - a maior floresta tropical do planeta - está a arder. Ainda não é conhecida a área ardida em agosto, mas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), aproximadamente 18 mil quilómetros quadrados (quase quatro vezes mais do que a área total do Algarve) arderam até ao final de julho.

A estação seca, que decorre nesta altura no Brasil, é propícia a incêndios. Mas só uma pequena parte dos fogos não terá causas naturais. Christian Poirier, diretor do programa da organização sem fins lucrativos “Amazon Watch”, diz que “a grande maioria destes incêndios tem origem humana”, acrescentando que as atividades pecuárias e agrícolas utilizam os fogos para limpar a terra e a deixarem pronta para o seu uso, o que pode justificar o grande número de queimadas na Amazónia. O ativista acrescenta que, mesmo durante esta época, a floresta não pega fogo facilmente.

Apesar do problema dos fogos na Amazónia ser comum neste período, de acordo com o INPE, este ano foram registados no Brasil mais de 80 mil incêndios, o que corresponde a um recorde desde 2013 (ano em que começaram a ser registados) e a um aumento superior a 80%, comparando com o período homólogo no ano passado.

A presidência de Jair Bolsonaro é vista como a causa do aumento dos fogos por ativistas e alguns líderes políticos. O assunto foi debatido na cimeira do G7, em França, onde o presidente francês Emmanuel Macron apontou o dedo à gestão do Brasil na Amazónia e ameaçou opor-se ao acordo de livre comércio entre o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Urugai) e a União Europeia (UE). A Irlanda e o Luxemburgo ameaçaram igualmente bloquear o acordo se o Brasil não fizesse mais para proteger a Amazónia. Já a Finlândia propôs à UE que as importações de carne brasileira fossem banidas.

Esta segunda-feira, 26, os países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) acordaram em desbloquear 22 milhões de euros para o envio de aviões Canadair e em disponibilizar um fundo de longo prazo para o reflorestamento da Amazónia.

O presidente brasileiro, por seu lado, autorizou, no passado domingo, operações militares em sete estados e aceitou a oferta do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de um avião especializado para ajudar no combate aos incêndios. No entanto, o governo precisa ainda de fornecer pormenores operacionais para outros estados.

Cerca de 80% da Amazónia ainda é floresta virgem. Yadvinder Malhi, professor de Ciência de Ecossistemas da Universidade de Oxford, refere que se 30% ou 40% da floresta fosse devastada pelos incêndios, haveria a possibilidade de alteração de todo o clima da floresta. O investigador diz que “a floresta leva 20 a 40 anos a regenerar”, mas lembra que, “quando há muitos incêndios, existe a possibilidade de danos permanentese”.

Estima-se que a floresta tropical produza um pouco menos de 10% do oxigénio produzido no planeta. Por outro lado, o monóxido de carbono libertado pela madeira das árvores queimadas é uma das grandes preocupações. Yadvinder Malhi refere que o efeito imediato será no clima da América do Sul, havendo a possibilidade de chuva reduzida, o que leva à intensificação da estação seca. O investigador refere ainda que o gás pode contribuir para o aquecimento global, mas que o impacto global a longo prazo é “mais difícil de definir”.

Os fogos têm também afetado diretamente as tribos indígenas da Amazónia, uma vez que estas dependem inteiramente das terras.

