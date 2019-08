A Terra é plana e a NASA está a tentar esconder Deus, alegam terraplanistas. E quais são os seus argumentos?

O evento terá lugar nos dias 14 e 15 de novembro, em Dallas, no Texas, EUA. A terceira edição da Flat Earth International Conference (FEIC) conta com uma série de palestras e discussões acerca de tópicos relacionados com a teoria de a Terra ser plana, entre eles uma conferência sobre o espaço ser falso, uma análise detalhada à descrição bíblica do planeta, uma palestra dedicada às inconsistências da NASA e a explicação do terraplanismo segundo o método científico. O evento receberá ainda o humorista Owen Benjamin, que finalizará o primeiro dia de conferências com um espetáculo de 2 horas.

Muitos terraplanistas acreditam que a Terra é exatamente como aparece descrita na bíblia - plana – e que a NASA conspira para que esta “verdade” não seja propagada.

No ano passado, o cineasta e terraplanista Rob Skiba realizou uma palestra chamada Testing the Globe (Testar o Globo), onde alegou saber o motivo pelo qual a NASA e os governos de todo o mundo perpetuam o mito de a Terra ser redonda. “O grande cenário que muitos de nós começámos a acreditar é o de esconder Deus”, disse. “Para mim esta seria a sua maior motivação”.

No seu canal de Youtube, Skiba diz que a Bíblia, no que toca à descrição da Terra, “descreve basicamente um globo de neve. Quando se interpreta o texto que o representa, é impossível obter um modelo rotacional heliocêntrico”, alega. “Tornei-me cético de tudo. E acho que com razão”.

De entre as “provas” defendidas por terraplanistas de que a Terra é, de facto, plana, destacam-se:

1 - O horizonte parece sempre plano, menos nas fotografias da NASA;

2 - Para ver o horizonte, não precisamos de olhar para baixo - e se a Terra fosse redonda precisávamos;

3- Se a Terra rodasse a grande velocidade pelo espaço, a água não se manteria quieta;

4 - Se a Terra fosse um globo, os rios precisavam de correr para cima para desaguar;

5 - Se a Terra fosse redonda, os helicópteros poderiam manter-se quietos no ar e esperar que o destino viesse até eles;

6 - Se a Terra fosse redonda, os carris dos comboios não podiam ser a direito;

7 - Se a Terra fosse redonda, os pilotos teriam de ajustar as trajetórias dos aviões constantemente, para não entrarem no espaço;

8 - Se houvesse biliões de estrelas no céu, o céu estaria sempre cheio de luz;

9 - Se a Terra rodasse a altas velocidades, os aviões nunca chegariam aos seus destinos graças aos ventos de milhares de quilómetros por hora;

10 - Se a Terra rodasse, as balas disparadas para o ar deveriam cair centenas de quilómetros na direção oposta à que a terra roda – e não caem.

