10 imagens de uma "city tour" diferente: conhecer Berlim... a apanhar lixo  

No grande ecrã foi imortalizada como a cidade dos anjos. A preparar-se para celebrar o 30º aniversário da queda do muro que a dividiu, Berlim cresceu tanto que, à semelhança de uma série de outras capitais europeias, acabou a decretar guerra à gentrificação - esse processo de valorização mobiliária de uma zona urbana acompanhada da deslocação dos residentes com menor poder econónico, geralmente também os mais vulneráveis e desfavorecidos socialmente. Já este ano, avançou com legislação para limitar os alugueres aos turistas. Agora, como documentam as imagens, é, mais uma vez, pioneira ao propor aos que a visitam uma city tour alternativa. Ou seja, a apanhar o imenso lixo que também lhe tem vindo a ocupar as ruas.

É uma inovação que foi beber inspiração numa série de outras práticas que já envolvem as comunidades. A mais recente ocorreu no início de 2019 quando o “Trashtag Challenge”, um antigo repto online que desafiava os participantes a limpar um lugar poluído à sua escolha, ganhou novo fôlego. Só era preciso postar imagens que mostrassem o antes e o depois. Num ápice tornou-se viral. Apareceram imagens da Argélia, da Índia, da Rússia, mas também do Brasil, do México e do Canadá.

Pouco antes disso, a recolha de lixo já tinha chegado à última tendência do fitness, lembra-se? Chamaram-lhe plogging e era uma modalidade que implicava limpar o lixo das ruas enquanto se corre, uma espécie de dois em um: ser saudável ao mesmo tempo que se contribui para um planeta mais sustentável.

Mas não houve, ainda assim, amor como o primeiro, como quem diz, adesão como a inicial – aquela que desafiou tudo e todos a apanhar o lixo no areal. Apareceram apoios de praia a trocar um café por um saco de detritos retirados da areia. Ou, como no Meco, a oferecer um gin – e quem diz gin diz mojitos ou sumos - a quem colaborar na limpeza regular de todo aquele espaço junto ao mar. Na última edição do Lisbon Week, os participantes foram mesmo convidados a ir para a praia de Algés apanhar lixo. E depois, claro, que não demorou até aparecer uma app que nos ajuda a contar o tipo de detritos que apanhámos na praia. Criada por investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, de Coimbra, em parceria com a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, regista cada item por tipo de desperdício – seja metal, madeira, borracha, plástico vidro ou papel. Tudo sempre com a ideia de fazer a diferença: o lixo que não for para o saco vai, mais cedo ou mais tarde, parar ao mar.

