Roubaram-lhe a roupa na praia? Em Barcelona, há kits de emergência para banhistas azarados

Nas praias de Barcelona, há tantos roubos que as autoridades locais mandaram fazer kits de emergência para veraneantes que perderam a roupa. Só desde 27 de maio, quando abriu a época balnear, a Guardià Urbana já distribuiu 174 destes kits, constituídos por uma T-shirt com o logotipo do município, calções, havaianas e um bilhete de metro. Compreensivelmente, os kits têm-se revelado particularmente úteis nas praias de nudismo de Sant Sebastià e Mar Bella.

Guardià Urbana

O número de kits distribuídos tem vindo sempre a aumentar desde 2016, quando os conjuntos de emergência foram lançados. Na estação da polícia com jurisdição sobre os cerca de cinco quilómetros de praias de Barcelona, registaram-se já 853 queixas de roubo, nesta época balnear. Destas, 17 foram assaltos com recurso à violência.

Além dos roubos, as praias têm sido invadidas por oportunistas que, sem licença, tentam impingir aos turistas mojitos, cerveja e outras bebidas, ou massagens, tatuagens temporárias e canábis. A polícia já confiscou este ano mais de 100 mil bebidas vendidas ilegalmente.

