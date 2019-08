Como as tempestades tornam as aranhas mais agressivas

Segundo um novo estudo da Universidade McMaster, no Canadá, as tempestades tropicais são responsáveis pela destruição de florestas, pela reestruturação radical de habitats... e pelo aumento da agressividade nas aranhas.

“É tremendamente importante entender o impacto ambiental destes eventos meteorológicos extremos na evolução e na seleção natural”, afirma Jonathan Pruitt, biólogo evolutivo e principal autor do estudo. “À medida que o nível do mar sobe, a incidência de tempestades tropicais vai apenas aumentar. Precisamos agora, mais do que nunca, de lidar com os impactos ecológicos e evolucionários que estas tempestades significarão para os animais não-humanos”, acrescenta.

Para chegar a estas conclusões, os investigadores examinaram várias colónias femininas da aranha Anelosimus studiosus - também conhecida como aranha-social - que vive ao longo da costa do México e dos EUA, por onde costumam passar os ciclones tropicais que se formam no Atlântico de maio a novembro.

Os cientistas tiveram de antecipar as rotas das tempestades para conseguirem retirar amostras das aranhas antes da chegada dos ciclones e 48 horas depois. Obtiveram amostras de 240 colónias ao longo das regiões costeiras e compararam-nas a amostras de controlo, de outros locais. Focaram-se principalmente em perceber se os temporais extremos enalteceram alguns traços particulares da aranha.

Enquanto espécie, a aranha-social pode ser dócil ou agressiva. A agressividade de uma colónia é determinada por uma série de fatores, entre eles o número de aranhas e a velocidade com que atacam as presas, a tendência a canibalizar ovos e aranhas macho e a vulnerabilidade a ataques de outras aranhas predatórias. As colónias agressivas são melhores a angariar comida quando esta escasseia, por exemplo, mas são ao mesmo tempo mais propensas a lutas internas quando privadas de comida por longos períodos de tempo, ou quando a colónia sobreaquece.

“É provável que as tempestades tropicais impactem ambos os fatores, ao alterar o número de presas voadoras e ao aumentar a exposição solar, graças a uma camada de sombra protetora mais aberta”, explica Pruitt. “A agressividade é passada de geração em geração nestas colónias, dos pais para os filhos, e é um fator muito importante para a sua sobrevivência e capacidade de reprodução”.

Os investigadores concluíram que, após a passagem de um ciclone, as colónias mais agressivas conseguiram produzir mais ovos e fazer com que mais crias sobrevivessem até ao inverno. O resultado foi consistente entre várias tempestades com tamanhos, durações e intensidades variadas, o que sugere que os efeitos observados nas aranhas sejam respostas evolutivas.

A confirmarem-se estes resultados, uma das consequências das alterações climáticas (que deverão fazer aumentar a frequência e a intensidade de fenómenos climáticos extremos, como tempestades) é que teremos aranhas mais agressivas.

