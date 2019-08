Quer que o seu cão o entenda? Fale-lhe com voz de bebé

Se se sente constrangido de cada vez que muda o tom de voz quando fala com cachorros, um estudo realizado pela Universidade de Iorque, no Reino Unido, pode tranquilizá-lo. Falar com voz emotiva e exagerada pode melhorar a relação com os seus animais de estimação. Veja o vídeo e saiba como chegaram a esta conclusão