Microplásticos presentes na água potável (ainda) são pouco perigosos para a saúde

A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório sobre o impacto que os microplásticos presentes na água potável podem ter na saúde humana e, para já, os riscos ainda são muito baixos, não constituindo assim, um perigo. “A mensagem principal é tranquilizar os consumidores de água potável em todo o mundo: de acordo com a avaliação, acreditamos que o risco é baixo”, explica Bruce Gordon, um dos autores do estudo. No entanto, as conclusões tiradas, adverte, referem-se a dados muito limitados e para os quais faltam termos de comparação. Desta forma, a OMS apela a que as investigações sejam cada vez mais aprofundadas, utilizando métodos mais padrozinados, algo que até agora - nos poucos anos em que se tem feito uma investigação mais acentuada - ainda não foi feito.

O relatório esclarece que os microplásticos de maiores dimensões não são absorvidos pelo corpo, enquanto as partículas mais pequenas, apesar de poderem ficar presas no organismo por conseguirem passar a parede digestiva, não constituem grande perigo, uma vez que aos peritos parece pouco provável que se acumulem em grandes quantidades.

Bruce Gordon não garante, no entanto, que o futuro consiga ser assim tão risonho. O mesmo relatório estima que a produção de plástico duplique até 2025 e que, caso as emissões continuem a levar o mesmo ritmo, os microplásticos possam apresentar riscos generalizados para os ecossistemas aquáticos e para a saúde humana, em apenas um século.

Maria Neira, coordenadora do departamento de saúde pública da OMS, realça não só a importância de se reunir cada vez mais informação sobre as questões envolventes aos microplásticos, especialmente direcionadas para a saúde humana, como reforça também a urgência em parar o aumento da poluição causada pelo plástico em todo o mundo.

Um dos destaques do relatório recai também sobre a importância do tratamento de águas residuais, que, no caso de serem apropriadamente tratadas, com remoção de conteúdos fecais e produtos químicos, deve reduzir, segundo a OMS, em mais de 90% os microplásticos presentes.