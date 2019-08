E se o fluoreto na água afetar o desenvolvimento dos bebés in utero?  

O estudo, publicado na revista JAMA Pediatrics, conceituada publicação da American Medical Association dedicada à saúde das crianças e dos adolescentes, descobriu que o aumento dos níveis de exposição ao fluoreto durante a gravidez estava associado a um declínio das capacidades intelectuais das crianças.

Os autores do novo estudo avaliaram a presença do fluoreto em amostras de urina, durante a gestação, e também estimaram a ingestão diária de fluoreto das mães, monitorando a ingestão de água da torneira.

Trata-se do primeiro estudo a avaliar os efeitos do nível de fluoreto na água que as autoridades de saúde consideram seguro – 0,7 miligrama por cada litro de água.

Os autores do novo estudo avaliaram 601 pares de mães e filhos, rastreando a exposição ao fluoreto de 512 das mães, observando tanto a concentração média de fluoreto nas amostras de urina tomadas durante toda a gestação, como a ingestão diária de flúor das mães pelas bebidas, como a água da torneira.

Ao todo, concluíram que, para cada miligrama adicional por litro de concentração de fluoreto na urina da mãe, havia uma queda de 3,7 pontos no QI da criança, independentemente do sexo. Separando por géneros, a prevalência é substancialmente maior no caso dos rapazes – e isso é algo que não conseguem explicar de todo. Ainda assim, a autora do estudo não tem dúvida alguma em considerar que "a nível populacional, é uma grande mudança", e as são de palavras de Christine Till, professora associada do Departamento de Psicologia da York University, em Toronto, no Canadá, citada pela CNN.

Só que foi essa diferença no resultado de meninos e meninas que lhe valeu as maiores críticas ao estudo apresentado. "A diferença de género nos resultados dificulta a interpretação", considerou já Aparna Bole, presidente do Conselho de Saúde Ambiental da Academia Americana de Pediatria, que não tenciona alterar qualquer das suas recomendações no uso do fluoreto.

Já Grainne McAlonan, professor de neurociência translacional em King's College, Londres, sublinhou que, embora as descobertas tenham sido estatisticamente significativas, não eram práticas: "Na realidade, a diferença média nos níveis de fluoreto na urina nas zonas de maior consumo está longe desse miligrama, não ultrapassando os 0,4; Nas outras, fica-se por pouco mais de 0,3 miligrama.”

Já para David Bellinger, professor de neurologia da Harvard Medical School, os dados agora avançados precisam ser replicados em novos estudos. “Mas, perante isto, a hipótese de o fluoreto ser um agente tóxico do desenvolvimento neurológico deve agora ser seriamente considerada".

