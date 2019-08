Mulher procurada no Texas por entrar em casamentos e… roubar os presentes

"O Gabinete do Xerife do Condado de Comal está a tentar identificar uma suspeita feminina envolvida numa série de roubos em casamentos. A suspeita foi apelidada de 'The Wedding Crasher'", lê-se na publicação divulgada a semana passada pela organização de combate ao crime do condado de Comal, no estado do Texas, EUA.

O modus operandi é tão simples como eficaz: entra numa cerimónia para a qual não foi convidada e mistura-se entre os convidados; chega mesmo a posar para fotografias; quando surge a oportunidade, rouba os habituais presentes de casamento e abandona a festa.

A “Wedding Crasher” está em ação desde, pelo menos, dezembro de 2018. Tem vindo a furar casamentos não só no condado de Comal, mas também noutras regiões do estado do Texas.

O comunicado na rede social Facebook termina desta forma: "O Gabinete do Xerife do Condado de Comal precisa da ajuda das pessoas para identificar a 'Wedding Crasher', antes que ela ataque novamente. Não vamos deixá-la arruinar o dia especial de ninguém".

“[Caso alguém a encontre ou tenha informações sobre a mulher] pode ter direito a uma recompensa em dinheiro de até 4 mil dólares. Para enviar uma denúncia anónima, entre em contacto com o Comal County Crime Stopper”.

