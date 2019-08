Morreu, com plástico no estômago e intestinos, o dugongo bebé que apaixonou a Tailândia

Os dugongos são mamíferos encontrados os oceanos Índico e Pacífico, também conhecidos como vacas-marinhas. E Mariam era uma cria de dugongo fêmea especialmente acarinhada na Tailândia, desde que apareceu em águas pouco profundas, na costa sudoeste do país, em abril, com as fotos do animal junto da equipa que o resgatou a tornarem-se rapidamente virais.

Os veterinários anunciaram a sua morte este sábado, explicando que não conseguiram salvar Mariam, que, na semana passada adoeceu, recusando-se a comer e perdendo muito peso. A autópsia, que envolveu 10 especialistas, concluiu que a cria morreu devido à grande quantidade de plástico no seu sistema digestivo.

SIRACHAI ARUNRUGSTICHAI/ getty Images

"Muitos bocados pequenos de plástico entupiram os seus intestinos e causaram inflamação, levando a uma infeção sanguínea e nos pulmões", explicou, no Facebook, Nantarika Chansue, da equipa de veterinários que tomou a seu cargo o dugongo, uma espécie classificada como "vulnerável".

"Conseguimos tratar parcialmente a infeção respiratória, mas a obstrução com o lixo plástico... não pode ser curada", acrescentou a veterinária, que apela a que a sua morte sirva como lição.

Mariam, que significa "senhora do mar", foi encontrada com apenas alguns meses e acredita-se que se tenha separado da mãe na sequência de um erro de cálculo das marés.

As autoridades tailandesas alimentaram-na e libertaram-nas nas águas de Koh Libong, onde existe uma pequena população de dugongos, mas continuaram a monitorizá-la e atualizar os seus progressos no Facebook, onde rapidamente conquistou milhares de seguidores.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.