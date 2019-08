Elefantes explorados e torturados: o lado negro das festas religiosas no Sri Lanka

O “Kandy Esala Perahera” é um festival budista que tem lugar nos meses de junho, julho e agosto, no Sri Lanka. Entre os espetáculos de dança e os rituais religiosos, uma das marcas do evento é os desfiles de elefantes vestidos com peças coloridas e extravagantes.

Mas a Save Elephant Foundation revelou, esta semana, o lado negro do festival. À boleia de um conjunto de fotografias chocantes, a fundação protetora dos elefantes relatou a história triste por trás do ambiente festivo e colorido:

“Esta é Tikiiri, uma fêmea doente de 70 anos. É um dos 60 elefantes que devem trabalhar no Festival Perahera no Sri Lanka este ano. Tikiri junta-se ao desfile, todas as noites, desde muito cedo até muito tarde, durante dez noites consecutivas, no meio do barulho, dos fogos de artifício e do fumo. Anda muitos quilómetros ao longo de toda noite para que as pessoas se sintam abençoadas durante a cerimónia."

"Ninguém vê o seu corpo magro ou a sua condição enfraquecida, por causa do disfarce que veste. Ninguém vê as lágrimas nos seus olhos, feridos pelas luzes brilhantes que decoram a máscara, ninguém vê a dificuldade que tem ao caminhar, devido às suas pernas curtas estarem algemadas."

"Para uma cerimónia, todos têm o direito de acreditar, desde que essa crença não perturbe ou prejudique o outro. Como podemos chamar isto de bênção ou algo sagrado, se fizermos outras vidas sofrerem?"

"Hoje é o Dia Mundial do Elefante. Não podemos trazer um mundo pacífico ao elefante se ainda acharmos que esta imagem é aceitável.”

Ontem, a fundação revelou mais uma imagem de Tikiiri. Na legenda, pedem para que se reze pelo animal e contam que, quando falaram com o veterinário responsável, este disse-lhes que Tikiiri estava “forte e OK para caminhar”. A fundação garante ainda que não vai desistir e apela a que se acabe com o uso abusivo de animais em cerimónias.

