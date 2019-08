Astronauta italiano transmite via satélite um concerto de música eletrónica para um cruzeiro no Mediterrâneo

O astronauta italiano Luca Parmitano tornou-se o primeiro DJ a atuar em órbita, isto é, a partir da Estação Espacial Internacional, onde está a viver desde dia 21 de julho. Apesar de se encontrar no módulo espacial Columbus, o artista atuou, esta terça-feira, para um navio de cruzeiro, com milhares de pessoas, no mar Mediterrâneo.

Ainda que o set de Parmitano tenha sido curto, com apenas 15-20 minutos, foi a primeira atuação realizada a partir do espaço. O concerto fez parte do festival de música eletrónica World Club Dome (WCD), organizado pela BigCityBeats, e foi transmitido via satélite para o cruzeiro de quatro dias do WCD que estava, na altura, perto de Ibiza.

De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA na sigl em inglês), a música do astronauta "falou com os amantes da música em Ibiza" e foi utilizada "como uma forma de ligação entre culturas".

Emmet Fletcher, responsável pelas Parcerias da ESA, explicou que embora este tipo de música "seja algo muito recente" para Luca, ele é uma pessoa " entusiasta" que "quer sempre ir mais longe e experimentar coisas novas". "É algo muito típico dele", conta. "O nosso objetivo é trazer espaço ao público, em geral para que este compreenda o que a ESA está a fazer".

"Ao participar neste concerto, a ESA chegará a toda uma comunidade de jovens, a maioria não daria o passo de se interessar pelo espaço por si próprio. Assim, o espaço virá até eles, em Ibiza", afirmou o astronauta francês Jean-François Clervoy, que também participou no evento.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.