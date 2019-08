Simone Biles volta a fazer história com um movimento nunca antes visto

A ginasta americana de 22 anos venceu este domingo, pela sexta-vez, o campeonato nacional de Ginástica dos Estados Unidos, no Kansas, e, pelo caminho, voltou a fazer a história, sobretudo com este exercício na trave. É que um duplo mortal com dupla pirueta na saída da trave nem nunca tinha sido sequer tentado em competição.

Na noite de sábado, Simone Biles voltou às proezas, com uma tripla pirueta com duplo mortal na apresentação de solo, tornando-se a primeira mulher a fazê-lo.

A sua forma de festejar o feito também se tornou viral:

