Trump conhece recém-nascido que ficou órfão no massacre de El Paso, sorri para as fotografias... e ainda faz um "fixe"

Donald Trump foi protagonista de mais uma polémica depois de ser fotografado a sorrir ao lado de Paul, uma criança de dois meses, que ficou órfã durante o tiroteio de sábado, em El Paso. Os pais adotivos do recém-nascido, André e Jordan Anchondo, foram ambos mortos no massacre no centro comercial, que tirou a vida a 22 pessoas. O próprio bebé sofreu várias fraturas, depois de a mãe lhe cair em cima para o proteger.

Numa visita ao Centro Médico da Universidade de El Paso, o Presidente americano, acompanhado pela primeira-dama Melania Trump, sorriu para as câmaras ao lado do recém-nascido, e ainda fez um “fixe” com a mão.

Mais tarde, Melania Trump partilhou as imagens na sua conta no Twitter, juntamente com outras fotografias da visita. Os médicos contam que o presidente americano não soube demonstrar "empatia" e vangloriou-se do facto de ter passado a semana a lidar com as consequências do massacre, durante toda a visita.

Trump também foi criticado por não falar com a imprensa, mas publicar um vídeo no Twitter.

Ao que parece, Paul já tinha recebido alta há dois dias, mas a pedido da Casa Branca, foi trazido de volta para o hospital. Todos os oito pacientes adultos que ainda se encontravam nas instalações médicas recusaram-se a receber Donald Trump.

Na cidade de El Paso, muitos residentes culpam Donald Trump e a sua retórica anti-imigração pelo tiroteio, uma vez que o suspeito do atentado era um supremacista branco. No entanto, a família de Paul, apesar de hispânica, não parece ser crítica do presidente americano. Tito Anchondo, tio da criança e irmão de André Anchondo, disse à rádio NPR que "as pessoas estão a interpretar mal as ideias do presidente Trump. O meu irmão apoiou muito Trump". Também o avô do bebé, em declarações ao jornal espanhol ABC, afirmou estar "muito feliz" com a visita do presidente, e que Trump era "gentil e simpático".

