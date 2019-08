"Nem todos os heróis usam capa": O #GreenShirtGuy tornou-se viral depois de rir à gargalhada perante um protesto anti-imigração

Alex Kack estava sentado na fila da frente a assistir a uma reunião da Câmara Municipal de Tucson, Arizona, esta terça-feira, quando se tornou absolutamente viral na internet. Tudo começou quando uma protestante, a usar um dos famosos chapéus da campanha de Donald Trump, se opôs à recente decisão de tornar Tucson numa "Cidade Santuário", ou seja, a primeira cidade a declarar-se oficialmente favorável à imigração. Quando a manifestante começou a gritar, do lugar onde estava sentada, um discurso anti-imigração, exibindo cartazes em protesto, Kack foi filmado com uma expressão incrédula e a rir à gargalhada.

"Está em violação do juramento que fez à Constituição dos Estados Unidos", gritou a protestante, antes de ser retirada da sala. Ao que alguém respondeu: "E você está em violação por ser uma idiota". Enquanto tudo isto acontecia, Kack não conseguiu parar de rir.

Assim que as imagens foram publicadas na internet pelo jornalista Nick VinZant, Alex Kack, agora conhecido por "Green Shirt Guy" (Homem da camisola verde) devido ao polo que tinha vestido nesse dia, tornou-se absolutamente viral.

Kack, um ativista da Peoples Defense Initiative (Iniciativa de Defesa dos Povos) com 28 anos, explicou à comunicação social que estava a rir do "quão absurdo era realmente tudo" aquilo que estava a acontecer à sua volta. O ativista acredita que "as famílias merecem estar juntas e todas as pessoas merecem o direito a sentirem seguras", por isso, não compreende que alguém tenha "tempo durante o seu dia para vir a um espaço público espalhar ódio e negatividade". "Honestamente, o que é que lhes aconteceu para se tornarem tão ridículos e odiosos?"

"Eu acho que [tornar-se uma "Cidade Santuário"] é uma declaração ousada de moralidade que nossa comunidade precisa fazer, dada a nossa história", considera.

Várias pessoas no Twitter partilharam imagens do momento com descrições como: "uma lenda absoluta", "nem todos os heróis usam capa" e "o Green Shirt Guy é o meu animal espiritual".

