Vídeos no Twitter mostram pânico em Times Square quando motas a passar foram confundidas com um terceiro tiroteio

Algumas motas a acelerar perto de Times Square foram confundidas com tiros, espalhando o boato de um terceiro atentado, o que causou o caos no local e deixou várias pessoas feridas

Por volta das 22 horas, esta terça-feira, algumas motas a passar em Times Square, Nova Iorque, foram confundidas com tiros, pelas milhares de pessoas no local, que deduziram tratar-se de um tiroteio. A situação provocou o caos perto do famoso ponto turístico, mas a polícia anunciou rapidamente que não havia razão para alarme.

Apesar de não ter existido nenhum ataque, o pânico provocou uma debandada e várias pessoas ficaram feridas.

"Não há nenhum atirador ativo em Times Square. Motociclos a acelerar enquanto passavam soaram como tiros", explicou o Inspetor Mark Iocco, no Twitter. Segundo o mesmo, houve várias chamadas para os números de emergência a alertar para o falso ataque. "Por favor, não entrem em pânico! A zona de Times Squares está bastante segura", acrescentou.

Os clientes dentro da loja da Disney foram reunidos nas traseiras por precaução, partilhou um deles, no Twitter.

O incidente ocorreu na sequência de um fim de semana trágico nos Estados Unidos, durante o qual 31 pessoas perderam a vida em dois tiroteios em Ohio e no Texas.

