Cidade sueca cobra licenças para pedir esmola na rua

A cidade de Eskilstuna, a oeste de Estocolmo, implementou licenças no valor de 250 coroas suecas (23 euros), válidas por três meses, para autorizar os mendigos a pedir na rua. A autorização pode ser obtida preenchendo um formulário online ou numa esquadra da polícia, e requer um documento de identificação válido. Quem for encontrado a pedir dinheiro na rua sem licença para o fazer, enfrentará uma multa que pode ir até 4.000 coroas suecas (371 euros).

A medida entrou em vigor a 1 de agosto, e foi uma uma proposta de Jimmy Jansson, vereador social-democrata. Segundo o próprio, o objetivo é "burocratizar" para "tornar mais difícil" pedir dinheiro na rua, e ajudar a colocar os sem-abrigo e outras pessoas vulneráveis em contacto com as autoridades locais, em particular com os serviços sociais.

"Não se trata de assediar pessoas vulneráveis, mas de tentar resolver a questão maior: se achamos que a mendicidade deve ser normalizada dentro do modelo de bem-estar sueco", afirmou o mesmo.

No entanto, os críticos desta nova legislação alertam para a possibilidade de deixar os mendigos mais vulneráveis a grupos criminosos, capazes de pagar a licença por eles, em troca de pagamentos com juros exorbitantes. Além disso, há quem sugira que a emissão de licenças confere legitimidade à mendicidade e prejudica pessoas que já estão condenadas à necessidade de pedir dinheiro, muitas delas imigrantes da Roménia e a Bulgária.

"Ouço muitas críticas a qualquer tentativa de regulamentar a mendicidade, mas não vejo a mesma força e energia dirigidas ao facto de as pessoas serem obrigadas a mendigar", respondeu o vereador aos críticos.

A emissora estatal SVT noticiou que foram apresentados oito pedidos de licença em Eskilstuna durante o fim-de-semana. Segundo o jornal Aftonbladet, alguns mendigos estavam a tentar contornar o sistema através da venda de mirtilos, um desenvolvimento que Jansson descreveu como "não inesperado" e "uma reação razoável a uma alteração das condições".

