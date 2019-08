Líder de um cartel brasileiro tenta fugir da prisão disfarçado da filha adolescente

Clauvino da Silva, 42 anos, fez-se passar pela filha de 19 anos, no sábado, numa tentativa de fuga pela porta da frente da prisão de Gericinó, no Brasil. O recluso usava uma máscara de silicone, uma peruca com longos cabelos pretos e uma t-shirt cor de rosa.

Silva era líder do gangue Comando Vermelho, um dos grupos criminosos mais poderosos do Brasil que controlava o tráfico de droga em grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, o criminoso conhecido como “Shorty” (baixinho), foi denunciado pelo seu próprio nervosismo. O seu plano era aproveitar a visita da filha para a deixar atrás das grades e se fazer passar por ela, saindo discretamente pela porta da frente do estabelecimento prisional.

A polícia está a investigar o possível papel da filha como cúmplice, e uma mulher grávida, que era, por isso, capaz de evitar a revista e poderá ter traficado droga para dentro da prisão.

Após o fracasso da tentativa de fuga, Silva foi transferido para uma unidade especial de uma prisão de segurança máxima e enfrentará sanções disciplinares, informaram as autoridades.

