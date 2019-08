Zoomarine entre os 12 parques internacionais acusados de abusar dos animais para efeitos de entretenimento

A Change for Animal explica que quando visitaram estes 12 dos principais zoos e aquários do mundo, constataram que estavam "a decorrer espetáculos e atividades cruéis e degradantes, que causam grande sofrimento físico e mental" aos animais. Incluindo: "Golfinhos a realizar acrobacias e a ser montados em locais em Portugal, Singapura, Austrália e EUA; Elefantes a ser apresentados com acessórios em espetáculos no Japão e a serem montados no Canadá; Tigres e leões forçados a participar em espetáculos teatrais em França e a serem utilizados como adereços para fotografias no Canadá e na África do Sul; Primatas utilizados como adereços fotográficos na África do Sul e nas Filipinas;"

Os 12 parques denunciados são:

Dolphin Island (Resort World Sentosa) - Singapura

Zoo D'Amneville - França

Jungle Cat World - Canadá

African Lion Safari - Canadá

Cango Wildlife Ranch - África do Sul

Sea World - Austrália

SeaWorld - San Antonio, USA

Zoo Marine - Portugal

Puy du Fou - França

Avilon Zoo - Filipinas

Mystic Monkeys & Feather Wildlife Park - África do Sul

Ichicara Elephant Kingdom – Japão

O parque temático do Algarve foi criticado pelo seu espetáculo com golfinhos, durante o qual os animais fazem várias acrobacias para entreter os vizitantes e são inclusivamente utilizados como pranchas de surf.

Em declarações à SIC, o Zoomarine disse que "não reconhece credibilidade ao estudo" e que cumpre "os mais rigorosos critérios de bem-estar animal". Segundo o parque aquático a sua missão inclui "proporcionar experiências singulares, que criam um elo de ligação com a natureza e despertam a paixão de aprender. Tornar os jovens de hoje nos adultos conhecedores de amanhã" e "compreender, consciencializar e participar activamente na conservação e preservação da vida dos oceanos, das suas espécies e dos seus habitats". O Zoomarine ganhou, ainda este ano, o prémio "Best Training Presentation" atribuido pela Associação Europeia para os Mamíferos Marínhos.