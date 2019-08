Vídeo mostra momento aterrador em que criança de 3 anos cai do sexto andar, mas é salva pela multidão que ampara a queda com um cobertor

Um menino de 3 anos estava sozinho num apartamento, no sexto andar de um prédio, na China, quando caiu da varanda. Valeu-lhe a multidão que se juntou a assistir à tragédia iminente e acabou por ter um papel fundamental no resgate, amparando a queda com um cobertor. As imagens do salvamento, transmitidas pela emissora estatal CCTV, mostram a criança pendurada na varanda de um prédio, na cidade de Chongqing, sem conseguir subir e com dificuldades para se agarrar.

“Olhei para cima e vi uma criança pequena pendurada lá em cima. A minha primeira reação foi encontrar algo para o agarrar. Eu pensei em correr para lá e apanhá-lo com as minhas próprias mãos, mas isso não teria funcionado”, contou Zhu Yanhui, um dos presentes. “Segurei o cobertor juntamente com as outras pessoas, mantendo o tempo todo os olhos na criança. Eu olhei para o cobertor e perguntei-me se poderíamos agarrar [a criança] com segurança. O meu único pensamento era mantê-lo seguro”, acrescenta.

Zhou Xiaobo, outra testemunha, explica que “estava lá no momento” e ajudou “a segurar o cobertor. Dez segundos depois, o menino caiu. Aconteceu tudo muito rápido”.

De acordo com a CCTV, as pessoas, que participaram no salvamento, eram moradores do prédio, seguranças e trabalhadores dos serviços de saneamento. Um vizinho levou a criança de imediato para o hospital, mas esta sofreu apenas ferimentos ligeiros na cabeça e nas pernas.

