Estudante britânica atira-se de uma avioneta durante um estágio em Madagáscar

Alana Cutland, uma estudante inglesa de 19 anos, a frequentar a universidade de Cambridge, morreu depois de cair de um avião, durante um estágio que realizava em Madagáscar.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, a jovem morreu depois de se atirar de uma avioneta que sobrevoava a savana, durante uma investigação a uma espécie rara de caranguejos numa área remota de Anjajavy, na passada quinta-feira. Acredita-se que Alana terá lutado com a sua companheira de viagem, Ruth Johnson, que tentou mantê-la dentro da aeronave.

A polícia e moradores locais têm procurado o corpo, mas temem que nunca venha a ser encontrado. O chefe da polícia local, Sinola Nomenjahary, disse que a estudante caiu numa zona cheia de fossas, o maior mamífero carnívoro da ilha, que pode chegar aos 180 cm de comprimento.

Segundo os investigadores na sua equipa, a estudante sofreu cinco "ataques de paranoia" durante a viagem que ela mesma financiou, e que acabou por "fracassar". Nomenjahary explica que "o avião Cessna C168 descolava de Anjajavy com três pessoas a bordo, incluindo Johnson, Alana e o piloto. Após 10 minutos de voo, Alana desapertou o cinto de segurança e destrancou a porta direita do avião para tentar sair. Johnson lutou com ela durante cinco minutos para a tentar segurar, mas quando começou a ficar exausta e sem fôlego, ela [Alana] soltou-se". Segundo o mesmo, a jovem "caiu intencionalmente de um avião a 1130 metros acima do nível do mar".

Num comunicado, a família descreveu-a como uma "bailarina talentosa" com "sede de descobrir mais do mundo". "Uma jovem brilhante e independente, amada e admirada por todos aqueles que a conheciam". Segundo os mesmos, Alana "sempre foi tão gentil e solidária com a família e amigos, o que resultou numa ligação muito especial com uma vasta rede de pessoas, de todos os quadrantes da sua vida, e que sabemos que terão saudades dela".

"Alana aproveitou todas as oportunidades que lhe foram oferecidas com entusiasmo e sentido de aventura, procurando sempre alargar o seu conhecimento e experiência da melhor maneira possível. Ela estava particularmente entusiasmada por iniciar a próxima etapa da sua educação, um estágio em Madagáscar, complementando os seus estudos em ciências naturais". "A sua sede de descobrir mais do mundo sempre assegurou que ela aproveitava cada segundo da sua vida jovem e cheia de ação".

David Woodman, da Faculdade Robinson, da Universidade de Cambridge, emitiu uma declaração manifestando as suas "sinceras condolências" à família da estudante de ciências naturais biológicas do segundo ano. "Robinson College está profundamente chocado com a notícia da morte de Alana", "durante os seus dois anos aqui, ela contribuiu enormemente em muitos aspetos diferentes da vida na faculdade".

