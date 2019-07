Team Strada: quem são e de onde veio toda a polémica que rodeia Hugo Strada

O Ministério Público confirmou na sexta-feira, 26, a abertura de um inquérito a Hugo Strada, youtuber e gestor de 36 anos que gere uma equipa de youtubers adolescentes com o nome Team Strada. O inquérito foi instaurado depois de várias denúncias à forma como Strada interage com os jovens

A Procuradoria Geral da República confirmou a criação de um inquérito relativo à atuação de Hugo Strada. Em causa estão imagens da interação entre o gestor e vários membros da Team Strada, que mostram uma proximidade física alegadamente excessiva.

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) encaminhou a situação para o MP na última quinta-feira. O grupo Voluntários Digitais em Situações de Emergências para Portugal (VOST Portugal) divulgou no mesmo dia via Twitter que tinha enviado um e-mail à CNPDPCJ a pedir “uma investigação relativamente aos comportamentos, publicados em várias plataformas online, do senhor Hugo Strada”.

Hugo Strada defendeu-se no Instagram, onde afirmou repudiar toda e qualquer acusação. “Estando eu e a Team Strada a ser alvo de comentários difamatórios e acusações que põem em causa o meu bom nome, estando inclusive a haver manipulação de imagens, informo que irei encaminhar o assunto para que sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade! Repudio qualquer acusação que me tenha sido feita!”, afirma o youtuber.

A polémica com a Team Strada começou no passado dia 22 de julho, quando a equipa participou no programa de televisão Curto Circuito, da SIC Radical. Nas imagens, um dos jovens da equipa, Douglas Dias, de 17 anos, conhecido pelo nome Dumbo ou Dumbástico, entra em estúdio já a emissão em direto estava a decorrer e dá um beijo nos lábios de Hugo Strada, antes de se sentar.

João Sousa, um youtuber com cerca de 730 mil subscritores, foi um dos primeiros a comentar a situação e partilhou uma compilação de excertos de vídeos da página oficial da Team Strada que considerou “desconfortáveis e duvidosos”. O vídeo foi, entretanto, eliminado do canal, mas mostrava imagens de Hugo Strada a interagir com os jovens que fazem parte do projeto, alguns ainda menores de idade. Numa das situações, Strada e outros jovens entram numa casa de banho onde se encontra uma jovem do grupo sem a sua autorização, noutro recebe um beijo do mesmo jovem que o beijou no programa Curto Cirtcuito, Douglas Dias. O jovem acabou por, dois dias depois do programa, recorrer ao Twitter para desvalorizar a situação , afirmando que “o Hugo é como um pai" que nunca teve ao seu lado. "Até mete piada”.

Alguns ex-membros do projeto têm também feito publicações nas redes sociais para denunciar o ex-agente e partilhar a sua história. Mélanie Vicente, de 18 anos, conta num tweet de 25 de julho que desde que abandonou o projeto tem sentido a necessidade de “alertar os mais novos para a ilusão que aquele homem criou” para atrair membros para a equipa, acusando o ex-mentor de “extorsão infantil”. Também Valter Sousa escreveu no Twitter , no mesmo dia, que são os mais novos e “principalmente os pais” quem precisa de “saber toda a verdade”. Luana Santos, outra ex-membro do projeto, publicou no seu perfil de Twitter que “o pessoal só não falava nada antes com medo de possíveis processos e ameaças com coisas que sabemos que ele (Hugo Strada) seria capaz de fazer". No final de março vários ex-membros já tinham publicado vídeos nos seus canais de Youtube a informar a sua saída do projeto, mas sem detalhar informações.

O canal oficial da Team Strada foi entretanto apagado do Youtube. Um novo canal com o mesmo nome surgiu no seu lugar, com a promessa de “explicar tudo o que se passou” assim que chegasse aos 100 mil subscritores. O canal chegou perto dos 40 mil seguidores no sábado, mas revelou ser falso, acabando inclusive por mudar de nome para “Tired Modder”.

A Team Strada foi criada em abril de 2018 por Hugo Strada com o objetivo de juntar jovens youtubers e criar conteúdo colaborativo. Hugo Strada tem 36 anos, é também ele youtuber e autointitula-se como gestor de artistas e produtor de eventos. O projeto inclui uma casa partilhada, onde os membros se juntam para criar conteúdo.

Desde o seu lançamento, a Team Strada já foi convidada a participar em vários eventos públicos e para várias parcerias com artistas e marcas, uma das fontes de rendimento do grupo. São exemplos a colaboração com o DJ Mastiksoul em mais do que uma música e com a marca de roupa desportiva JD Sports – que nomeou Hugo Strada como embaixador oficial em Portugal este ano. O mentor do projeto participou ainda numa série criada pela McDonalds , cujo vídeo foi entretanto retirado do Youtube. A marca também utilizou a imagem de vários elementos do grupo para promover os seus cupões .