Lembra-se da canção “Dark Horse” de Katy Perry? A justiça americana confirma que é plágio de um hino cristão

Não é a primeira vez que um grande sucesso é associado ao crime de plágio. Esta segunda feira, um tribunal da Califórnia, nos EUA, comunicou a decisão de que a música “Dark Horse” de Katy Perry foi parcialmente copiada da canção “Joyful Noise”, da autoria do rapper Flame e lançada em 2009. Antes de avançarmos para as explicações, oiça aquilo que está em causa:

Ainda que os compositores da canção de Katy Perry também tenham sido responsabilizados, o julgamento centrou-se na produção da música, que esteve a cargo de Dr. Luke, Max Martin e Cirkut. Segundo a revista Variety, Katy Perry alegou que os produtores Dr. Luke e Cirkut é que lhe trouxeram a faixa instrumental da música, sugerindo que os dois poderiam ter incluído elementos de “Joyful Noise” na música sem o conhecimento da artista.

Além disso, segundo a BBC, os advogados de Katy Perry descreveram a batida de ambas as músicas como algo comum na indústria e, como tal, Flame não podia reivindicar direitos autorais: "Eles estão a tentar reclamar os direitos de blocos básicos de música, o alfabeto da música que deveria estar disponível para todos", disse a advogada de Katy, Christine Lepera, durante as alegações finais no tribunal na semana passada.

Por outro lado, a acusação defendeu que parte da música de Flame foi integralmente copiada para o single de Katy Perry, e que, visto que a mesma tem um passado ligado à música cristã, é muito díficil que não a tivesse ouvido antes. Isto porque Marcus Gray, mais conhecido por Flame, é um rapper de musica religiosa bastante conhecido nesse meio.

A cantora americana aguarda agora pela decisão de quanto irá ter de pagar pela violação de direitos de autor.