A nova série de terror da Netflix está a roubar horas de sono ao espectadores

A história de Typewriter tem por base uma casa assombrada, um livro mágico, e um grupo de jovens aspirantes a caçadores de fantasmas. A série, do realizador indiano Sujoy Ghosh, está dividida em cinco episódios e acompanha as aventuras do grupo de amigos, determinado a capturar o fantasma que assombra uma casa no bairro onde vivem.

"Três jovens amigos de Goa planeiam procurar fantasmas numa velha mansão, mas quando uma nova família se muda para lá, o passado ressurge de forma arrepiante", lê-se na sinopse.

Desde a estreia na Netflix, na semana passada, que os espectadores estão a inundar as redes sociais com as suas opiniões.

"Acabei de ver a série Typewriter toda de seguida. Gostei muito, senti cada momento. Estou literalmente vidrada e assustada, neste momento. É 1:12 da manhã e não posso ir à casa de banho. As crianças [atores da série] eram incríveis. Especialmente, o Sam. Sinto-me como se eu fosse um deles", escreveu uma fã no Twitter.

"Eu tinha ouvido que a série Typewriter era uma boa série de terror, mas eu não sabia que ela iria conhecer os meus medos assim tão bem", escreveu outro.

Muitos espectadores identificaram algumas semelhanças entre a série indiana e a americana Strangers Things. "Acabei de ver aTypewriter na Netflix e é um thriller bem feito. A narração vai dar-te arrepios e emoções, na altura certa, e vai-te preparar para a 2ª temporada. É a versão indiana de Strangers Things. Deve ser vista", partilhou um deles, nas redes sociais.

Sujoy Ghosh, o realizador, afirmou no Twitter que não conseguia "agradecer o suficiente todo o amor". "Por favor continuem a amar e a partilhar...", acrescentou.