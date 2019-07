Como um homem vestido de palhaço acabou por ser responsável por um episódio de violência num cruzeiro

Uma rixa no navio de cruzeiro Britannia deixou várias pessoas feridas e outras confinadas às suas cabines para o resto da viagem. Segundo os presentes, tudo começou quando um dos passageiros, que tinha "reservado especificamente um cruzeiro sem máscaras", viu que outro turista estava vestido de palhaço, na zona do buffet.

Uma das funcionárias presentes no local explica que "as coisas descontrolaram-se rapidamente, as pessoas estavam a beber e houve uma rixa. Cadeiras e pratos estavam a ser lançados, as pessoas estavam muito zangadas. Era chocante ver e alguns dos funcionários e passageiros estavam assustados e tinham que se esconder".

Richard Gaisford, jornalista britânico a bordo do navio, relata que "havia sangue por todo o lado", que vários funcionários que tentaram travar a briga ficaram feridos, enquanto os passageiros chegaram a utilizar móveis e pratos como armas. "A área do buffet foi imediatamente fechada, para as equipas médicas puderem atender os feridos", explica. A polícia informou que "seis pessoas: três homens e três mulheres foram agredidos. Uma série de ferimentos foram registados, incluindo hematomas e cortes significativos".

Martin Symons, 54 anos, um dos turistas a bordo, disse ao MailOnline que viu " quatro pessoas a lutar, a puxar os cabelos e a gritar". "Um dos homens estava fora de controle, tinha a camisa toda rasgada", acrescentou.

O Britannia regressava a Southampton depois de uma viagem de uma semana pelos fiordes da Noruega. O navio abandonou o seu último destino, Bergen, às duas e meia da tarde, na quinta-feira. "Seguiu-se uma tarde de festas 'patrióticas' no convés, com grandes quantidades de álcool ingeridas pelos convidados", conta Gaisford. O incidente terá ocorrido por volta das duas da manhã, na sequência das celebrações.

“A tripulação disse que nunca tinha assistido a nada assim e os responsáveis pela violência foram retidos numa cabine para serem entregues à polícia de Southampton”, acrescenta o jornalista. A polícia de Hampshire informou a CNN que um homem e uma mulher foram detidos por suspeitas de agressão, mas não foram acusados e estão a aguardar em liberdade, enquanto a investigação decorre.

Num comunicado, um porta-voz da P&O Cruises relatou que "após um incidente a bordo da Britannia, na quinta-feira à noite", " todos os convidados desembarcaram ontem e que o assunto está agora nas mãos da polícia local".