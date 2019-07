Corpo de jovem desaparecido há 10 anos é encontrado atrás de arca frigorífica no supermercado onde trabalhava

Larry Ely Murillo-Moncada, com 25 anos, desapareceu a 28 de novembro de 2009, em Council Bluffs, no Iowa, EUA. A polícia americana encontrou o corpo em janeiro, mas só agora, depois de compararem os restos mortais com o ADN dos pais, é que conseguiram confirmar que se tratava do jovem desaparecido há 10 anos.

Segundo os pais, Larry saiu de casa depois de uma discussão e não voltou a aparecer. "Foi uma tempestade, na altura", lembra Brandon Danielson, da polícia de Council Bluffs. "Ele saiu [de casa] sem sapatos, sem meias, sem chaves, sem carro".

Durante quase uma década, a polícia não conseguiu resolver o caso, até que, em janeiro deste ano, funcionários do supermercado No Frills, onde Larry trabalhava, descobriram os restos mortais, enquanto limpavam a antiga câmara de congelamento. Apesar de o jovem não ter nenhum turno agendado para o dia do seu desaparecimento, funcionários do supermercado dizem que era comum os trabalhadores estarem sentados em cima dos frigoríficos e entrarem e saírem da loja, mesmo fora do seu horário de expediente.

A polícia acredita que se tenha tratado de um acidente, uma vez que a autópsia não revelou nenhum sinal de trauma. Larry deverá ter subido para cima da arca frigorífica, caindo para a abertura entre o frigorífico e a parede, com cerca de 3 metros de profundidade. Danielson explica que “[as arcas] são tão barulhentas que provavelmente não havia maneira de alguém o ouvir [a pedir ajuda]”.

Antigos clientes do supermercado comentaram nas redes sociais que o cheiro na loja tinha-se tornado horrível, e muitos deixaram de fazer lá as suas compras precisamente por esse motivo. "Eu comprava lá a toda a hora e o cheiro era horrível!", conta uma utilizadora do Facebook. "Eu sempre achei que cheirava a algo morto", afirma outro. "Fomos lá uma vez e o cheiro era tão forte atrás pelos refrigeradores que me deixou enjoado, tive que sair... nunca mais voltei".