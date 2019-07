Não, a última temporada da Guerra dos Tronos não vai ser alterada, garante a HBO

Daenerys pode descansar em paz. Mais de 1 milhão e 600 mil fãs assinaram uma petição online para que a HBO contratasse novos argumentistas e que se escrevesse uma versão diferente da última temporada de uma das séries mais famosas de sempre. Contudo, a hipótese nunca pareceu vir a ser realidade e, esta semana, o presidente da HBO desfez as dúvidas: há que aceitar o que foi escrito.

Casey Blows explica que não é fácil produzir uma série que foi “extremamente popular”. “A petição mostra muito entusiasmo e paixão pelo programa, mas não foi algo que considerámos seriamente” esclarece o empresário, citado pela revista TIME.

A série, que é escrita e realizada a partir de uma saga de livros da autoria de George R. R. Martin, tem oito temporadas, sendo que as duas últimas não têm base literária. A produção da série televisiva ultrapassou a criação literária do autor em termos de desenvolvimento da narrativa. O escritor já anunciou o título dos dois últimos livros da saga, perfazendo sete volumes, mas não os publicou a tempo de dar apoio à série.

De facto, a série televisiva, vítima do seu formato, nunca chegou a ser 100% fiel à narrativa literária. George R.R. Martin aborda isso no seu blog: “Trabalho num meio muito diferente do David e Dan [argumentistas da série], nunca esqueçam. Eles tiveram seis horas para a temporada final. Eu espero que estes dois últimos livros encham 3000 páginas de manuscritos entre eles… e se forem necessárias mais páginas e capítulos e cenas, acrescento-as”.

Se o final nos livros será igual ao da série, o autor não é objetivo: “Terá o mesmo final que a série? Diferente? Bem… sim. E não. E sim. E não. E sim. E não. E sim”.