Descoberto um fóssil com 4,2 milhões de anos, proveniente de um macaco que deveria pesar apenas um grama

Uma equipa de investigadores no Quénia descobriu um fóssil com cerca de 4,2 milhões de anos, proveniente de uma nova espécie de macaco - a Nanopithecus browni. Este tipo de macaco pesava apenas um grama e deveria ter o tamanho aproximado do macaco mais pequeno do mundo, o Miopithecus talapoin (conhecido como talapoim).Os talapoins fazem parte do grupo cercopithecinae, juntamente com algumas das espécies de primatas mais velhas do mundo.

Acredita-se que os talapoins modernos tenham evoluído para se tornarem cada vez mais pequenos, a partir de ancestrais com um tamanho semelhante ao de um gato doméstico, para se adaptarem à vida em habitats pantanosos e com florestas densas. No entanto, o recém-descoberto fóssil mostra como a diminuição do tamanho de algumas espécies de cercopithecinae aconteceu muito mais cedo do que se pensava, e em habitats muito diferentes do que os cientistas acreditavam - uma vez que foi encontrado num clima com pradarias bastante secas e os talapoins estão confinados a florestas tropicais.

Fredrick Kyalo Manthi, do Museu Nacional do Quénia, sublinhou que a descoberta pode revelar informações importantes sobre como as mudanças ambientais podem ter influenciado a evolução dos primatas. "A descoberta do Nanopithecus browni reafirma a contribuição do Quénia para a compreensão da evolução e diversidade da fauna do Plioceno e dos contextos ambientais em que viveu", afirmou.

Plioceno é o nome dado a um determinado período geológico, há cerca de 2 a 5 milhões de anos. Segundo o mesmo, as mudanças ambientais durante a época do Plistoceno (entre 2,588 milhões e 11,7 mil anos atrás) "podem ter influenciado a atual distribuição de cercopithecinae".