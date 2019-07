A imagem de uma galáxia espiral que está a fascinar a NASA

O telescópio Hubble captou uma imagem “deslumbrante” de uma galáxia espiral, situada a 70 milhões de anos-luz do planeta Terra

A 70 milhões de anos-luz do nosso planeta, situada na constelação Ursa Maior, a galáxia NGC 2985 é umas das inúmeras galáxias espirais que compõem o universo. Representam cerca de 77% das galáxias observadas até hoje. A Via Láctea, galáxia onde o nosso planeta se encontra, é uma delas.

A fotografia captada pelo telescópio Hubble está a impressionar os cientistas por demonstrar a beleza e, simultaneamente, a complexidade das galáxias deste género.

“A intricada e quase perfeita simetria aqui mostrada revela a incrível complexidade da NGC 2985. Múltiplos braços em espiral aumentam à medida que se afastam do núcleo brilhante da galáxia, desaparecendo e dissipando lentamente até que essas estruturas majestosas desapareçam no vazio do espaço intergaláctico, trazendo um final maravilhoso ao seu esplendor estrelado” lê-se num pequeno artigo publicado no site da NASA.

Os cientistas explicam ainda que, ao longo dos anos, as galáxias tendem a colidir entre si e a fundirem-se em novas galáxias. Estas últimas apresentam uma forma mais suave e arredondada do que as originais.

A NGC 2985, agora fotografada pelo Hubble, foi descoberta por William Herschel, no dia 3 de abril de 1785.