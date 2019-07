Metro de Londres está a rastrear os passageiros através dos telemóveis

O metro de Londres começou este mês a utilizar os dados de localização dos seus utentes, obtidos através dos smartphones. O objetivo desta medida é determinar como é que as pessoas se estão a movimentar e o quão lotados estão os comboios subterrâneos e as plataformas.

Lauren Sager Weinstein, responsável pelo armazenamento e processamento de dados dos transportes de Londres, considera que "os benefícios que este novo banco de dados despersonalizado podem trazer para toda a rede - desde fornecer aos clientes avisos mais precisos sobre lotação excessiva [dos comboios], até ajudar a equipa da estação a compreender melhor a rede em tempo quase real - são enormes". Segundo a empresa, os passageiros serão beneficiados, pois poderão receber alertas sobre atrasos, congestionamentos na linha ou sobre a lotação excessiva dos comboios. Além disso, o metro londrino prevê recolher informações que facilitem a gestão do número de carruagens em circulação, acrescentando comboios adicionais em rotas particularmente congestionadas. "Através de uma melhor compreensão dos padrões e fluxos de tráfego, podemos fornecer melhores informações aos nossos clientes, e ajuda-nos a planear e operar a nossa rede de transportes de forma mais eficaz para todos", acrescentou Weinstein.

É cada vez mais comum as empresas de transporte utilizarem os dados dos consumidores, recolhidos a partir dos seus smartphones ligados à internet, para gerir os seus serviços. No entanto, o metro de Londres pretende ser o primeiro sistema de transportes públicos capaz de monitorizar viagens individuais, em tempo real.

A principal preocupação com este sistema não é uma novidade e diz, claro, respeito à privacidade dos utilizadores. Este tipo de medidas abre espaço para que a localização dos consumidores seja rastreada, mesmo contra a sua vontade, e para o uso indevido dos seus dados. Em Londres, não é pedido aos passageiros que autorizem o acesso à sua localização, em vez disso, as estações afixaram avisos nos quais é explicado que as suas informações estão a ser recolhidas através da rede Wi-Fi.

Mas, Simon Migliano, especialista em segurança da empresa PrivacyCo, explicou ao The Telegraph que "caso queira ter a certeza absoluta da sua privacidade, desligar o Wi-Fi é a única solução segura". Se os utilizadores do metro não acederem à internet pública, mas a Wi-Fi do telemóvel estiver ligada, as suas informações pessoais serão, na mesma, recolhidas.

A agência de transportes públicos de Londres afirma que os dados da localização dos utilizadores são anónimos, como medida de segurança, apesar de, segundo os peritos, ser fácil identificar a origem das informações através do cruzamento com outras bases de dados. "Levamos a privacidade dos nossos clientes extremamente a sério e não vamos identificar indivíduos a partir dos dados Wi-Fi recolhidos", afirma Weinstein. Segundo a empresa, as informações só podem ser partilhados com as autoridades, se a polícia provar que a divulgação de dados se justifica, para prevenir ou detetar crimes, ou acusar um infrator.

A responsável pelo armazenamento e processamento de dados dos transportes de Londres confessa-se "entusiasmada com o potencial desta nova base de dados", mas "igualmente consciente da responsabilidade que isso acarreta". "Transparência, privacidade e ética precisam de ser uma prioridade no mercado de processamento de dados na sociedade. Reconhecemos a confiança que os nossos clientes depositam em nós, e proteger os dados de nossos clientes é absolutamente fundamental", conclui.