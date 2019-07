Trailer "aterrador" do filme Cats divide a opinião das redes sociais e dos críticos

O trailer do filme Cats, a circular pelas redes sociais, não conseguiu deixar ninguém indiferente. Enquanto uns ficaram fascinados com o extremo realismo da tecnologia de animação CG utilizada para fazer os atores parecerem realmente gatos, outro ficaram assustados.

Esta nova versão do musical de Andrew Lloyd Webber, foi realizada por Tom Hooper, premiado com um Oscar em 2011, e conta com vários nomes conhecidos no elenco, entre eles Taylor Swift Idris Elba, James Corden, Francesca Hayward, Dame Judi Dench, Rebel Wilson e Jason Derulo.

Numa entrevista partilhada pela cantora na sua página no Twitter, Taylor Swift confessa ser "uma amante de gatos e dona de gatos". "O filme foi atualizado de uma maneira que eu acho tão tão boa", afirma.

"O trailer do Cats claramente ama-se a si próprio, e não se importa se vocês estão na mesma onda. Estranhamente, é muito parecido com um gato de verdade", comentou um utilizador do Twitter.

"São gatos? São pessoas? São peluches? Descubra quando a Taylor Swift fizer olhinhos ao seu adolescente, completamente maquilhada de gato, nesta época festiva!", respondeu um utilizador do Twitter

O trailer também dividiu a opinião dos críticos. A revista Rolling Stone descreveu o trailer como "ainda mais aterrador do que se esperava". Scott Mendelson considerou o mesmo "apropriadamente aterrador e louco, como um pesadelo induzido, através de drogas, tornado realidade". Mal posso esperar!", acrescentou.

Por outro lado, o crítico de cinema Sam Adams acha que a pergunta: "Onde estavas quando o trailer do Cats saiu" será a nova versão do homicídio do JFK para esta geração".