Jurado do MasterChef Austrália multado por falhar 5 milhões nos pagamentos aos funcionários dos seus restaurantes

As autoridades australianas multaram o chefe George Calombaris e a sua cadeia de restaurantes Made Establishment em 200 mil dólares australianos (125 mil euros), na sequência da identificação de vários pagamentos incorretos aos funcionários, durante quase 6 anos. Depois de uma mudança de propriedade e gerência, a empresa infringiu várias leis laborais, como o incumprimento de pagamentos de prémios, de horas extras e outros subsídios.

O jurado do programa MasterChef Austrália emitiu um comunicado a pedir desculpa a todos os funcionários "passados e presentes", e sublinhou a importância de todos os membros da equipa. "É o nosso pessoal que torna os nossos restaurantes excelentes, e é nossa prioridade assegurar que todos os nossos funcionários se sentem respeitados, recompensados e apoiados nas suas funções". "Estamos comprometidos em agir como uma força de mudança na indústria e liderar pelo exemplo quando se trata de construir e promover locais de trabalho de hospitalidade solidária, saudável e em conformidade", acrescentou.

Leigh Small, CEO da Made Group destaca que todos as pessoas já estão corretamente classificadas e que novos procedimentos estavam em vigor. "Desde que mudámos de dono, introduzimos um novo CEO, um novo Diretor de Pessoal e Cultura e novos processos e procedimentos para garantir que não só estamos a cumprir as leis laborais, mas também a promover ativamente uma cultura de bem-estar dos nossos colaboradores". A empresa de restauração devia perto de 8 milhões de dólares (5 milhões de euros) aos funcionários. Mas, Small assegura que "todos os direitos, verificados como devidos, a funcionários atuais ou passados, foram calculados e pagos".

Calombaris era a imagem da campanha publicitária da Tourism WA's Create Your Own Gourmet Escape, que foi para o ar no programa MasterChef, no início deste mês, e deveria ser transmitida até setembro. No entanto, Brodie Carr, diretor administrativo da Tourism WA, informou que os anúncios foram suspensos e que embora a campanha continue, "provavelmente não será com o George".

Alguns sindicatos defendem que George Calombaris seja afastado do seu cargo como juiz no programa MasterChef. Jo-anne Schofield, secretária geral do sindicato United Voice, alega que "se alguém deliberadamente tirasse mil dólares da conta bancária de outra pessoa, existiria uma grande probabilidade de uma condenação criminal por roubo. Mas quando é um chefe multimilionário em restaurantes para celebridades, pode roubar 7,83 milhões de dólares dos salários dos trabalhadores e fugir com um 'pagamento de compensação'".