Descoberta nova espécie de tubarão que brilha no escuro

Um estudo da Universidade de Tulane, Nova Orleães, EUA, dá conta da descoberta de uma nova espécie de "tubarão de bolso", com cinco características não encontradas no único outro espécime conhecido e que foi capturado no Pacífico Este em 1979. Este novo tubarão, que mede cerca de 14 centímetros, foi apanhado, por sua vez, em fevereiro de 2010 no Golfo do México e é descrito agora num artigo publicado no Zootaxa.

Entre as características nunca antes observadas, o Mollisquama mississippiensis ou "tubarão de bolso americano", segrega um líquido bioluminescente para atrair as suas presas.

Este é apenas o segundo "tubarão de bolso" alguma vez registado ou capturado e, em comunicado, o investigador Mark Grace da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) sublinha que "são de espécies diferentes, de oceanos diferentes". "E ambos extremamente raros".

Segundo o estudo, este tubarão segrega um líquido que brilha no escuro a partir de uma pequena glândula situada junto às barbatanas da frente. Julga-se que este brilho atraia as presas até ao pequeno predador, que é praticamente invisível visto de baixo.

Criaturas marinhas luminescentes não são raras. A NOAA estima que 90% de todos os animais que vivem no oceano emitam luz, embora no que diga respeito às criaturas que vivem a maior profundidade a informação seja mais escassa.