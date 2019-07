O vinho tinto pode ajudar os astronautas a preservar a função muscular durante missões em Marte

O corpo humano foi concebido para funcionar melhor com a gravidade, como força de sustentação. Por esse motivo, a atrofia muscular é uma consequência quase imediata das viagens espaciais. A análise das tripulações de voos espaciais, ao longo dos últimos 50 anos, concluiu que os astronautas podem perder até 20% da sua massa muscular em menos de duas semanas.

Para combater esse efeito, quem vive e trabalha a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) faz exercício diariamente, durante várias horas e, mesmo assim, muitos regressam à Terra debilitados e passam por um processo de reabilitação de vários meses. Os astronautas, numa missão a Marte, que tem apenas 40% da gravidade da Terra, podem passar entre seis a nove meses expostos a estas condições.

"Depois de apenas três semanas no espaço, o músculo humano encolhe um terço", e "é acompanhado por uma perda de fibras musculares de comutação lenta, que são necessárias para a resistência", explica Marie Mortreux, coordenadora de um estudo científico no Beth Israel Deaconess Center da Universidade de Harvard. Segundo este estudo, o resveratrol, um produto químico presente naturalmente nas cascas das uvas, no vinho, e nos mirtilos, pode preservar a função muscular em condições semelhantes. Além disso, os suplementos de resveratrol revelaram ser capazes de promover um aumento significativo na massa muscular e proteção a composição das células dos músculos.

"Os cientistas têm uma noção relativamente boa dos efeitos da microgravidade no corpo humano, mas as consequências da gravidade parcial, permanecem muito pouco claros", afirma a especialista.

Apesar de ser necessário um estudo mais aprofundado para avaliar os efeitos de doses diferentes e a reação deste componente a outros suplementos ou medicamentos, a coordenadora acredita que "este estudo enfatiza que os compostos naturais podem ser a chave para preservar a saúde humana enquanto viajamos para a lua e para o planeta vermelho".