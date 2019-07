Os segredos que a Lua (ainda) esconde

Faz hoje, 20 de julho, 50 anos que o Homem foi à Lua. Mas a ciência não a conhece completamente. Estes são alguns dos enigmas que se mantêm por deslindar.

Como se formou a Lua?

Durante muito tempo, a hipótese mais forte para a origem do nosso satélite natural era que, nos primórdios do Sistema Solar, uma grande esfera imperfeita de magma quente foi arrefecendo e arredondando, por força da gravidade, até se tornar o que é hoje. Mas a missão Apollo 11 regressou à Terra com amostras de rochas que levaram os cientistas a tender para uma explicação alternativa: há milhares de milhões de anos, um corpo sensivelmente do tamanho de Marte embateu no nosso planeta e, dos “destroços” que voaram para o espaço, formou-se a Lua. Mas a explicação, além de não ser comprovável, tem falhas: há dez anos, descobriram-se sinais de água na Lua, o que traz algumas dificuldades à teoria. E por falar em água…

Como é que a água foi parar à Lua?

Vários estudos científicos apontam para evidências fortíssimas da existência de água na Lua. Grandes quantidades, aliás, aparentemente logo abaixo da superfície, e sobretudo junto aos polos, em forma de gelo. Terá sido produto de reações químicas provocadas pelos ventos solares? Impactos de meteoritos ou de cometas, que trouxeram a água dos confins do espaço? Terá vindo, de alguma forma, da Terra? E que mais veio de fora?

Porque é que as rochas trazidas da Lua são mais novas do que a própria Lua?

A Lua tem cerca de 4,5 mil milhões de anos, que é praticamente a idade do Sistema Solar. Mas as rochas que os astronautas trouxeram no seu regresso a casa têm “apenas” 3,9 mil milhões de anos – uma diferença significativa de 600 milhões de anos. Uma explicação possível é que as amostras foram todas apanhadas na área de influência de crateras, causadas por impactos há precisamente 3,9 mil milhões de anos. Mas então o que provocou esse período de impactos, conhecido por “cataclisma lunar”? Um mistério tão sombrio como o lado negro da Lua, a face que nunca vislumbramos da Terra. E, já agora, não vislumbramos porquê?

Porque é que vemos sempre o mesmo lado da Lua?

É sempre o mesmo lado da Lua que está virado para a Terra, com a outra face em permanente negritude. Sabe-se que é um fenómeno que também acontece noutras luas do Sistema Solar. Mas os cientistas não compreendem ainda porque é que isto acontece e em que circunstâncias. Desconfiam que alguma coisa terá acontecido por alturas da criação da Lua, que terá prendido o corpo celeste na mesma posição relativa à Terra, mas não sabem o quê. Será que a ciência do futuro estará em melhor posição para deslindar este e os outros mistérios da Lua?