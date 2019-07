O urso que escalou uma barreira de quatro metros de altura com cercas elétricas

Um urso-pardo está a surpreender os italianos. Depois de ter sido capturado, para proteger as populações na região de Trentino, no norte de Itália, o animal conseguiu escapar sob condições extraordinárias. Para fugir, o urso teve de escalar uma barreira com quatro metros de altura e utrapassar três cercas elétricas com 7 mil volts de potência.

A Liga Italiana para a Abolição da Caça apelidou o animal de “génio” e outras associações de proteção de animais estão a manifestar o apoio à fuga. Contudo, Maurizio Fugatti, governador de Trentino, já deu ordem às autoridades para abaterem o urso quando o encontrarem, devido ao perigo que este representa para as populações: “Resistir a um choque de 7 mil volts demonstra o quão perigoso [o urso] é”.

Entretanto, o ministro do Ambiente italiano, Sergio Costa, veio desmonstrar o seu descontentamento com as ordens do governador: “A fuga do M49 [o nome atribuído ao animal] não pode justificar uma ação que cause a sua morte”.

Nas redes sociais já corre o hashtag #fugaperlaliberta que celebra a fuga do animal e apoia a o seu ato de rebeldia.