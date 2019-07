Jovem inglês fica paraplégico depois de um acidente surpreendente num parque aquático em Espanha

David Briffaut, um turista inglês de 23 anos, ficou inconsciente e com ferimentos graves depois de um acidente num escorrega do parque aquático Aqualândia, em Benidorm.

O jovem, de férias em Benidorm com a namorada, desceu o escorrega e ficou inconsciente assim que bateu contra a água da piscina. Os pais voaram imediatamente para Espanha e exigem agora uma investigação profunda às circunstâncias do acidente. "Não conseguimos entender como é que isto aconteceu num destino turístico familiar. O David estava a comportar-se da maneira normal, e não estava a beber", explicou o tio.

O mesmo conta que o sobrinho era "um jovem maravilhoso, que estava apenas a desfrutar de um dia inocente com a namorada", e que este incidente foi "o pior pesadelo da família".

Após o acidente, a família criou uma página de crowdfunding para angariar 75 mil libras (mais de 83 mil euros) e ajudar a pagar os cuidados médicos de que precisará quando regressar a casa. "A casa dos seus pais terá de ser remodelada, para permitir o acesso a deficientes, será necessário explorar tratamentos especializados e novos tratamentos e, claro, muitas outras despesas imprevistas terão de ser cobertas. Em suma, queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para angariar o máximo de dinheiro possível para permitir ao David obter os melhores cuidados possíveis e melhorar a sua vida da forma que pudermos", pode ler-se na página de angariação de fundos.

O tio agradeceu ainda ao "consulado [inglês] pelo seu magnífico apoio" e manifestou a esperança de que o seguro pague a viagem de regresso a Inglaterra, onde David "enfrenta um futuro muito incerto".

Apesar de já estar parcialmente consciente, depois da primeira operação, o jovem ainda está "com muitas dores" e será novamente levado para o bloco operatório, na próxima semana.

Os escorregas do parque estão classificados dentro de três categorias diferentes: infantil, moderada e radical. O Splash, a atração onde David ficou inconsciente, esta classificada como "moderada".

Um porta-voz do parque aquático afirma que a empresa não se responsabiliza pelo acidente, uma vez que, possui um vídeo onde é, alegadamente, visível que David não seguiu as normas de utilização. "A Aqualândia tem uma longa história, de 34 anos, e a segurança é a nossa principal prioridade. As nossas regras e recomendações estão claramente expostas em todo o parque e devem ser seguidas pelos nossos visitantes".