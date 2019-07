Ataque informático compromete as informações pessoais e financeiras de quase todos os cidadãos da Bulgária

Vladislav Goranov, ministro das finanças da Bulgária, pediu desculpas ao país, na terça-feira, depois de admitir que um ataque informático, no final de junho, pode ter comprometido os registos pessoais de quase todos os cidadãos. Um homem de 20 anos, trabalhador da agência fiscal NRA, foi detido sob suspeita de piratear os registos financeiros de milhões de contribuintes e, caso venha a ser condenado, a agência onde trabalhava enfrenta uma multa de até 20 milhões de euros.

Um indivíduo, que se apresenta como hacker russo, enviou um email para a imprensa local, no início desta semana, a oferecer acesso aos dados roubados e a descrever o governo da Bulgária como "corrupto" e uma "paródia". Segundo este anónimo, o ataque informático comprometeu mais de 110 bases de dados, incluindo informações administrativas "altamente confidenciais". Segundo Goranov, cerca de 3% das bases de dados da agência foram afetadas, comprometendo milhões de registos, no entanto, refere que a informação divulgada não era confidencial e não coloca em risco a estabilidade financeira do país.

O primeiro-ministro Boyko Borissov descreveu o culpado como um "feiticeiro" e referiu que o país deveria investir em mais "cérebros únicos", como este, para trabalharem para o Estado. No entanto, os especialistas a estudar o ataque consideram que a técnica utilizada foi relativamente básica e sublinham a falta de medidas adequadas de proteção de dados. "A razão para o sucesso do ataque não parece ser a sofisticação do hacker, mas sim as más práticas de segurança no NRA", disse Bozhidar Bozhanov, diretor-executivo da empresa de segurança cibernética LogSentinel.

Yavor Kolev, chefe da unidade de segurança cibernética da polícia, conta que foram realizadas buscas à casa do suspeito e apreendidos computadores com informação encriptada. Contudo, a investigação ainda está em fase inicial, e a polícia está a considerar a possibilidade do envolvimento de outras pessoas.

O advogado do único detido garante que o cliente é "inocente" e "não tem qualquer ligação com este incidente". O suspeito já era conhecido na Bulgária depois de expor várias falhas no site do ministério da educação da Bulgária, em 2017, algo que descreveu como um "cumprimento do dever cívico".