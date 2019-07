Homem detido com meio quilo de cocaína escondido por baixo da peruca

Um homem atraiu a atenção das autoridades espanholas, quando chegou ao aeroporto de Barcelona num voo vindo de Bogotá. O suspeito usava uma peruca desproporcionalmente grande, por baixo de um chapéu, e parecia estar bastante nervoso. O colombiano acabou por ser detido depois da polícia encontrar meio quilo de cocaína colada à sua cabeça e escondida por baixo da peruca.

O mercado de cocaína na Colômbia é um dos maiores do mundo, com um valor estimado em 10 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros). Espanha é um dos principais pontos de entrada da cocaína colombiana na Europa e os carregamentos de cocaína provenientes de apreensões de drogas muitas vezes atingem toneladas. Só em 2018, o aeroporto Barcelona-El Prat apreendeu mais de 100 quilos de cocaína. No entanto, os passageiros são frequentemente apanhados a tentar traficar quantidades relativamente pequenas da droga nos aeroportos.

O homem de meia-idade, cuja identidade não foi revelada, transportava apenas um pacote no valor de 30 mil euros.

Não foi a primeira vez que alguém usou uma peruca para esconder droga. Há quatro anos, uma mulher foi presa no aeroporto de Madrid com 900 gramas de cocaína costurados à peruca. Nesse mesmo dia, e no mesmo aeroporto, outra mulher foi descoberta com 1,7 quilos de droga escondida nos implantes mamários.

"Não há limite para a criatividade dos traficantes de droga que tentam fazer pouco das autoridades", afirmou a polícia espanhola num comunicado.