"Desculpa, Bianca": Influencer de 17 anos é morta pelo namorado, que ainda partilhou fotografias do corpo nas redes sociais

Bianca Devins, 17 anos, foi morta pelo namorado que conheceu no Instagram. Brandon Clark, com 21 anos, esfaqueou-a e publicou uma fotografia do corpo no Instagram com a legenda: "Desculpa, Bianca".

As fotos foram rapidamente divulgadas em chats, incluindo o 4chan e o Discord, onde alguns utilizadores fizeram referência à morte da adolescente, enquanto outros pediam às pessoas que parassem de partilhar as imagens. A partilha intensa das imagens chocantes fez com que as autoridades recebessem várias chamadas a alertar para a ocorrência. Contudo, Clark acabou por ligar para o número nacional de emergência para se entregar.

O suspeito foi encontrado no final de uma estrada sem saída, no chão, perto do corpo da vítima, ao lado de um SUV preto, relatam as autoridades. O jovem de 21 esfaqueou-se no pescoço, assim que um agente se aproximou dele, mas chegou-se, logo a seguir, para perto do corpo, e começou a tirar selfies.

Segundo a polícia, o casal conheceu-se nas redes sociais, há cerca de dois meses, e a sua relação progrediu para algo "pessoal e íntimo". Ao que se pensa, tudo começou com uma discussão quando voltavam de um concerto, no sábado à noite. "A discussão progrediu até que o homem utilizou uma faca grande e preta para provocar os ferimentos que causaram a morte", informou a polícia num comunicado.

As autoridades já confirmaram que Clark partilhou na sua conta no Instagram imagens dos momentos antes e depois de cometer o crime. Uma das fotografias, com uma estrada escura, é acompanhada pela legenda: "Aqui vem o inferno". A foto partilhada logo a seguir revela o tronco de uma mulher coberta de sangue.

Nas redes sociais a notícia da morte gerou uma onda de desinformação. Vários utilizadores partilharam as imagens do corpo de Bianca, além de detalhes e relatos falsos sobre o caso. O Instagram tentou travar a publicação das imagens, na segunda-feira, quando as fotografias não paravam de ser partilhadas. Contudo, os fãs da influencer, frustrados com a incapacidade da plataforma de controlar as partilhas, começaram uma campanha para denunciar todas as fotos, com a hashtag #justiceforbianca.

A porta-voz do Instagram, que é propriedade do Facebook, Stephanie Otway informou que a plataforma decidiu removeu as contas do suspeito do Instagram e do Facebook, após a confirmação da sua identidade.

A família de Devins descreveu a adolescente, em comunicado, como uma "artista talentosa, uma irmã, filha e prima amorosa, e uma jovem maravilhosa, tirada de nós muito cedo".