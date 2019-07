No Japão alugam-se cada vez mais carros... sem intenção de os conduzir

Segundo o jornal Asahi Shimbun, tudo começou quando a Orix Auto se apercebeu que alguns dos seus clientes estavam a devolver os carros alugados praticamente sem quilómetros feitos. Depois disso, a Times24 desvendou o mistério, constatando que várias pessoas estavam a alugar carros para dormir, trabalhar ou até para para guardarem alguns pertences, quando os cacifos das proximidades estavam cheios.

"Eu aluguei um carro para comer a minha refeição, que comprei numa loja de conveniência, porque não consegui encontrar outro sítio para almoçar", conta um entrevistado citado pelo Asahi Shimbun. "Normalmente, o único sítio onde posso dormir a sesta, entre as visitas aos meus clientes, é um cibercafé em frente à estação, mas alugar um carro para dormir é apenas algumas centenas de ienes, quase o mesmo que ficar no cibercafé", acrescenta.

Alguns carros no Japão custam cerca de 400 ienes japoneses (3,28 euros) por cada meia hora, as empresas têm uma rede bastante grande, oferecendo assim um leque abrangente de pontos de recolha, e os utilizadores podem reservar um carro, a qualquer hora do dia, através do smartphone, até para uso imediato.

A NTT Docomo, outra empresa a oferecer serviços de car sharing, realizou uma sondagem em 2018, com 400 dos seus clientes, concluindo que uma em cada oito pessoas, alugava os veículos com outro objetivo que não o de os conduzir. A maioria confessou que utilizava os carros para dormir, mas há quem prefira aproveitar o tempo para ver televisão, cantar, praticar uma língua estrangeira ou para conversar ao telefone com familiares, amigos e clientes. "Os carros podem ser utilizados como um espaço privado" e as "pessoas usam os nossos carros para mais do que nós esperávamos", afirmou a empresa.

O Japão é o país do mundo com o número de horas de sono mais baixo - seis horas e 35 minutos por noite, 45 minutos menos do que a média internacional. Este valor deve-se às longas horas de trabalho praticadas e às grandes viagens de ida e volta para o trabalho que uma boa parte da população realiza diariamente. Segundo uma sondagem do fabricante de produtos de saúde Fuji Ryok, 92.6% dos japoneses, com mais de 20 anos de idade, admite que não está a dormir o suficiente, o que pode ser uma das razões para cada vez mais pessoas alugarem carros para dormir a sesta durante a hora de almoço.

Mas nem todas as empresas parecem estar felizes com esta nova tendência. Um representante da Orix Auto lembrou os danos ambientais causados por deixar os motores ligados para alimentar o ar condicionado ou aquecimento enquanto se dorme ou canta karaoke. "Os motoristas devem desligar os motores quando não estão a guiar, e não recomendamos que os nossos clientes aluguem veículos para outros fins que não viagens". "Acreditamos que é melhor que os nossos carros sejam usados para conduzir", afirmou o responsável.