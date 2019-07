Encontro entre um mergulhador e uma alforreca gigante, do tamanho de um humano, foi captado em vídeo

Foi avistada na costa a sul de Inglaterra uma alforreca gigante, da espécie Rhizostomatidae (alforrecas de barril). A criatura foi encontrada perto de Falmouth pela bióloga Lizzie Daly, enquanto esta fazia mergulho na zona, como parte da sua campanha "Wild Ocean Week". O momento foi captado pelo fotógrafo Dan Abbott.

Segundo a bióloga, encontrar uma alforreca do seu tamanho foi uma "experiência inesquecível", mas "de tirar o fôlego". "Eu sei que as alforrecas de barril ficam realmente com tamanhos muito grandes, mas nunca tinha visto nada parecido com isto!" "Foi a melhor coisa que já fiz".

Lizzie sublinhou ainda a importância da descoberta para a campanha de sensibilização na qual está a trabalhar. O grande propósito da iniciativa era mostrar às pessoas a vida selvagem que vive nas proximidades, por isso, a alforreca foi "um sucesso tanto a nível pessoal quanto na tentativa de alcançar os objetivos de conservação", afirma. "Esta foi a que inspirou a maioria das pessoas", "o objetivo era aproximar as pessoas da natureza, e a alforreca de barril fez isso, com certeza".

As alforrecas de barril são a maior espécie de alforrecas dos mares britânicos, mas é extremamente raro encontrar uma deste tamanho. Segundo a organização The Wildlife Trusts, estas alforrecas pesam geralmente 25 quilos e não crescem mais do que um metro. Embora a sua dimensão possa assustar facilmente, elas são inofensivas para os humanos.

Apesar de ser relativamente comum estas alforrecas serem arrastadas para a costa do Reino Unido, os especialistas dizem que, só nos últimos dias, foram vistas centenas de alforrecas com o tamanho semelhante a um ser humano, mais do que nos últimos 15 anos.