Cientistas e médicos preocupados com efeitos do 5G na saúde

A rede 5G (tal como todos as outras) navega através de ondas de rádio eletromagnéticas transmitidas entre uma antena e os telemóveis. Estas ondas em particular percorrem distâncias mais curtas, através dos espaços urbanos, por isso, exigem mais antenas transmissoras do que as tecnologias anteriores, posicionadas mais perto do solo. Mas, aquilo que realmente distingue o 5G é utilizar ondas de frequência mais alta do que as suas antecessoras, permitindo que mais dispositivos tenham acesso à Internet, ao mesmo tempo, e com uma velocidade muito superior.

Foi por essa razão, que um grupo de cientistas e médicos escreveu à União Europeia, solicitando a suspensão da rede 5G, devido aos efeitos potenciais da radiação para a saúde humana.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro classificam toda a radiação de radiofrequência (da qual os sinais móveis fazem parte) como "possivelmente cancerígena", uma vez que "existem provas, [embora] não conclusivas, de que a exposição possa causar cancro".

Os especialistas parecem ser unânimes: existem algumas suspeitas, mas nada está efetivamente comprovado. A própria OMS decidiu esclareceu, em 2014, que "nenhum efeito nocivo para a saúde foi constatado como provocado pelo uso dos telemóveis". Frank De Vocht, conselheiro do governo britânico relativamente à segurança do uso dos telemóveis, também afirmou que "embora algumas das pesquisas sugiram uma possibilidade estatística de um aumento dos riscos de cancro resultante da utilização intensa, as evidências, até o momento, de que exista uma relação causal, não são suficientemente convincentes para sugerir a necessidade de medidas de precaução".

Até existem alguns argumentos a favor da adoção da tecnologia 5G, de modo a diminuir a radiação. O 5G requer muitas estações, isto é, diversas antenas para transmitir e receber sinais dos telemóveis. Como há mais transmissores comparativamente com a rede 4G, cada um deles pode funcionar com níveis de potência menores, o que significa que o nível de exposição à radiação das antenas 5G será menor. Em Inglaterra, onde a nova rede já é utilizada em algumas cidades, o governo garante que os campos de radiofrequência, em locais normalmente acessíveis ao público, estão muitas vezes abaixo dos padrões estabelecidos.

Por outro lado, parte do espectro do 5G, permitido pelas diretrizes internacionais, provoca micro-ondas que geram calor nos objetos pelos quais passam. Mas nem os efeitos de aquecimento são prejudiciais, informa Rodney Croft, consultor da Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP). "O nível máximo de radiofrequência a que alguém na comunidade poderia ser exposto a partir do 5G (ou quaisquer outros sinais em áreas na comunidade) é tão pequeno que nenhum aumento de temperatura foi observado até à data", explica.

O governo do Reino Unido admite que seja possível um "um pequeno aumento na exposição geral às ondas de radiação", mas prevê "que a exposição geral permaneça baixa".