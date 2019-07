Área 51: do evento que já conta com um milhão de pessoas aos memes que invadiram a internet nos últimos dias

“Encontramo-nos todos no centro turístico da Área 51 e coordenaremos a nossa entrada. Se corrermos como o Naruto, podemos deslocar-nos mais rapidamente do que as balas. Vamos ver os extraterrestres”. São estas as palavras que constam na descrição do evento de Facebook mais famoso da atualidade. O objetivo é simples: reunir o maior número de pessoas para, no dia 20 de setembro, invadir a Área 51.

O que é a Área 51? Pelo que se sabe, trata-se de uma base militar da força aérea americana, situada no sul do Nevada, EUA. Contudo, a Área 51 é mais conhecida por aquilo que não se sabe dela. Isto porque há décadas que o local é alvo de inúmeras teorias da conspiração, sobretudo relacionadas com vida extraterrestre - de uma forma muito resumida, pensa-se que o governo americano aproveita a base para esconder todo o tipo de provas da existência de vida fora do planeta Terra.

O evento para invadir a Área 51 foi criado na rede social Facebook e conta com mais de um milhão de utilizadores. No limiar entre o humor e uma intenção séria, a verdade só virá dia 20 de setembro, quando soubermos afinal quantas pessoas estão efetivamente interessadas em saber o que se passa na Área 51.

Até lá, divertimo-nos com os memes da internet. A famosa imagem do filme E.T. não escapou ao sentido de humor dos utilizadores do Twitter. Será esta a forma como os "invasores" vão sair da Área 51?

Ainda no âmbito do cinema, há quem considere trazer subtilmente um extraterrestre para casa.

Por fim, há quem pense que a ideia pode correr muito mal e que no futuro, será recordado como o "massacre da Área 51".